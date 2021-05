F1: L’arbre de transmission de la voiture de Leclerc n’a pas été vérifié après un accident

Mattia Binotto a déclaré que l’arbre de transmission gauche, qui a échoué sur la voiture de Charles Leclerc et l’a empêché de démarrer le Grand Prix de Monaco, n’a pas été vérifié après son accident de qualification.

Leclerc a chuté lourdement à la fin de la Q3, passant du côté droit dans les barrières après la sortie de la section Piscine. Avant d’entrer en contact avec le métal, cependant, il avait également franchi le trottoir, faisant visiblement claquer une partie de la suspension avant droite alors que sa voiture rebondissait sur la piste.

À l’époque, il craignait qu’il n’ait pu endommager la boîte de vitesses de la voiture, encourant potentiellement une pénalité sur la grille si elle avait été remplacée en parc fermé. Ferrari a déclaré qu’ils ne «joueraient» pas sur le fait de ne pas remplacer la boîte de vitesses, si elle avait des problèmes – cependant, lorsque Leclerc n’a pas pu démarrer la course, il aurait pu avoir l’air d’avoir pris ce risque.

Binotto a confirmé que le problème n’était pas dans la boîte de vitesses, cependant. “Ce n’est pas une panne de boîte de vitesses”, a-t-il déclaré à Sky. «Il n’y avait donc pas de pari sur la boîte de vitesses. Et nous sommes convaincus que la boîte de vitesses aurait été correcte pour la course.

Il a expliqué que le problème qui a empêché Leclerc de partir de la pole à son grand prix à domicile n’était pas du côté de la voiture fortement endommagée lors de l’accident. «Nous devons comprendre pleinement ce qui s’est passé. La panne est sur l’arbre de transmission dans le moyeu sur le côté gauche. Ce n’est donc pas un problème de boîte de vitesses que nous avons. La boîte de vitesses a été inspectée hier soir, elle a été reconstruite.

«Ce qui s’est passé est du côté opposé par rapport à l’accident. Donc, cela n’a peut-être aucun rapport avec l’accident, mais quelque chose sur lequel nous devons comprendre et analyser attentivement et nous n’avons pas de réponse pour le moment.

Binotto a déclaré que la zone de l’échec, à l’arrière gauche, ne faisait pas partie des enquêtes suite à l’accident. “Non, c’était une zone qui n’a pas été vérifiée car [it was] pas endommagé. »

«Alors attendons de voir. Je pense que nous ne pouvons analyser soigneusement les pièces et les données que pour essayer d’avoir une explication claire. Mais encore une fois, ce qui s’est passé nécessite une explication que nous n’avons pas pour le moment. Donc, comme je l’ai dit, nous devons analyser attentivement.

Réfléchissant à un week-end qui avait été à la fois l’un des plus forts de Ferrari et, avec l’échec de Leclerc à commencer le grand prix, celui avec des problèmes importants, Binotto a déclaré: «Vous savez, je pense qu’il y a beaucoup de positifs.

«Tout d’abord, ce week-end, je pense à la performance globale ici à Monaco de la voiture depuis jeudi, premier podium avec Charles avec nous, pour Carlos [Sainz Jnr] avec nous, et le fait que nous voyons aussi Charles sous le podium célébrer à la fois Carlos et l’équipe et je pense que montrer le bon esprit d’équipe, montrer comment nous sommes unis, le fait que nous essayons ensemble vraiment de construire le projet sur une base solide pour l’avenir.

«Alors certainement [Leclerc] est déçu car il sait qu’il aurait pu faire une bonne course aujourd’hui et nous avons au moins le rythme pour se battre et se battre avec Max. Mais c’est la vie et il a très bien réagi en essayant de vraiment célébrer la fin et d’être uni à l’équipe.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Grand Prix de Monaco 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Monaco 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: