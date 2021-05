F1: le package de mise à niveau Donner uniquement Stroll était “logique”

Sebastian Vettel a déclaré qu’Aston Martin avait fait le bon choix pour offrir à Lance Stroll le seul package de mise à niveau de l’équipe ce week-end, bien qu’il l’ait surclassé.

Aston Martin a mis son unique package de mise à niveau sur la voiture de Stroll, car il était le pilote le plus performant de l’équipe après les deux premières courses. Vettel a déclaré que la familiarité de Stroll avec la voiture faisait de lui le bon candidat pour les nouvelles pièces.

“De toute évidence, il s’est senti tout de suite très à l’aise avec la voiture par rapport à moi”, a déclaré Vettel. «Alors je pense que c’était logique.»

Mais alors que Vettel a fait sa première apparition en Q3 et a pris la 10e place sur la grille, Stroll a été éliminé au premier tour et s’alignera 17e.

«De toute évidence, nous avons maintenant une grande répartition entre les voitures en termes de positions de qualification, juste l’inverse. [compared to] les dernières courses », a reconnu Vettel. «Idéalement, nous [would] rapprochez-les, pour aussi travailler un peu plus ensemble dans la course. Mais je pense que nous devons encore et que nous voulons nous améliorer. »

Malgré ses performances améliorées ce week-end, Vettel a déclaré qu’il «continuait à en apprendre davantage sur la voiture» pour le moment.

«Ça va être une longue saison», a-t-il dit. «Mais ces deux courses sont maintenant très cruciales pour prendre le dessus. Nous changeons encore beaucoup de choses d’une session à l’autre, pour simplement explorer les limites. »

Le quadruple champion du monde a déclaré qu’il apprenait de son coéquipier considérablement moins expérimenté. “Lance a un style différent, évidemment chaque coéquipier est un peu différent”, a expliqué Vettel.

«Il y a définitivement en termes d’approche, de conduite dans certains virages, pas mal de différence dont je peux apprendre et probablement aussi la même chose dans l’autre sens. Je pense qu’il a eu un bon début de saison et qu’il était définitivement plus à l’aise et plus rapide que moi au début. J’espère donc que nous sommes plus proches maintenant, pour les prochaines courses.

