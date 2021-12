F1: Leclerc de Ferrari « a perdu 40 points à cause de la malchance »

Charles Leclerc méritait une meilleure position finale au championnat des pilotes selon le directeur de l’équipe Ferrari Mattia Binotto.

Il a rappelé deux courses qui ont coûté cher à Leclerc au classement en fin d’année. Leclerc a terminé la saison septième, à six points de la cinquième place, remportée par son coéquipier Carlos Sainz Jnr.

« Je suis très heureux de voir les progrès qu’il a réalisés cette saison », a déclaré Binotto à propos de la troisième année de Leclerc dans l’équipe, et la première depuis l’arrivée de Sainz. « Il a toujours été très rapide en quali, même dans la dernière partie de la saison où Carlos le défiait peut-être un peu plus, il a toujours été très rapide.

Binotto a nommé les grands prix de Monaco et de Hongrie comme deux manches qui ont coûté cher à Leclerc. Il a pris la pole position au premier après avoir chuté dans son dernier tour en Q3, mais n’a pas réussi à prendre le départ de la course lorsque l’équipe a découvert que les réparations de sa voiture pendant la nuit n’avaient pas été réussies. En Hongrie, il est sorti dès le premier tour par Lance Stroll.

« Nous ne devons pas oublier que dans sa saison, il y a quelques exemples, comme Monaco et Budapest, où il n’a pas marqué mais je pense qu’il a été malchanceux en tant que pilote à ces occasions », a déclaré Binotto.

« Sans ça, c’est difficile de dire ce qu’il aurait terminé en fin de course, mais peut-être qu’il manque au moins 40 points à son classement. Donc, sans cela, je pense qu’il aurait été beaucoup plus avancé au championnat.

40 points supplémentaires auraient hissé Leclerc à la quatrième place du classement en fin d’année, devant Sergio Perez.

« C’est pourquoi, encore une fois, je ne peux que juger très positivement sa saison », a déclaré Binotto. « Il a en outre appris à gérer les pneus, à gérer les situations de course et le rythme de course. Je suis donc plutôt satisfait des progrès qu’il a accomplis.

