F1 : L’épreuve de sprint « progresse dans le bon sens »

Le PDG de la Formule 1 Stefano Domenicali reste satisfait des progrès réalisés par la série avec son format de qualification de sprint malgré la deuxième édition mal reçue de l’événement à Monza.

La course de qualification du sprint du samedi après-midi était une affaire en grande partie processionnelle qui a suscité les critiques des fans et des pilotes. Sergio Perez l’a décrit comme “ennuyeux”.

Domenicali, qui a décrit le mois dernier les commentaires sur la première édition de l’épreuve de qualification pour le sprint comme “extrêmement positifs”, a déclaré que le sport attendra la troisième et dernière édition du format au Grand Prix de Sao Paulo en novembre avant de l’évaluer.

“Comme je l’ai toujours dit, nous sommes heureux parce que les choses avancent dans la bonne direction”, a déclaré Domenicali à Channel 4. Il a déclaré que la course de qualification au sprint avait contribué à un grand prix animé dimanche.

« Vous pouvez argumenter sur le fait que le sprint n’était pas si intéressant. Mais à la fin de la journée, nous avons eu un départ incroyable, quelque chose s’est passé, et vous voyez qu’il y a une McLaren au premier rang.

« Comme nous l’avons toujours dit, nous allons faire le débriefing à la fin de la troisième session, ce sera au Brésil, et voir quel type de choses nous pouvons apporter. Mais je pense que ce que nous faisons est absolument la bonne chose.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn, a révélé que le Grand Prix d’Italie “a livré les chiffres de streaming de week-end les plus forts de tous les temps” sur son service de streaming F1 TV.

“Nous avons eu trois jours d’excitation et de tension”, a-t-il déclaré. « D’habitude, vous n’avez que deux jours. Je crois fermement que l’ensemble de l’événement s’est amélioré – et, comme je l’ai dit, a effectivement bouleversé l’ordre du grand prix.

« La Formule 1 a eu le courage de mener cette expérience et de donner l’occasion de revoir ce format. N’oublions pas que le format n’a pas changé en F1 depuis des décennies. Je pense qu’il offre beaucoup – et nous avons encore une piste pour l’essayer. Ensuite, nous ferons une évaluation objective et trouverons une voie à suivre.

Les critiques des pilotes portaient généralement sur la difficulté de dépasser lors de la course de samedi, qui représentait un tiers de la distance du grand prix.

“Mon sentiment est que le sprint est trop court”, a déclaré George Russell. « Les voitures roulent à fond à chaque tour et cela n’offre pas assez d’opportunités entre les voitures pour pouvoir dépasser.

« Normalement, lorsque vous voyez un dépassement, c’est à cause d’un delta de pneu. Si tout le monde y va, Mercedes et Red Bull sont à quelques dixièmes, alors McLaren et les voitures suivantes sont à quelques dixièmes et ainsi de suite. Vous n’avez cette opportunité de dépassement qu’avec le delta des pneus et la course de 100 kilomètres ne vous a pas donné cette opportunité.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :