F1: les dommages à la carrosserie de Hamilton lui ont coûté jusqu’à 0,7 s par tour

Mercedes estime que les dommages subis par la voiture de Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Autriche hier lui ont coûté jusqu’à sept dixièmes de seconde par tour.

Après le premier arrêt au stand de Hamilton, l’ingénieur de course Peter Bonnington lui a dit : « Nous avons peut-être subi des dommages sur les surfaces aérodynamiques arrière gauche.

“Oui, l’arrière ne se sent pas bien du tout”, a répondu Hamilton.

L’équipe pense que Hamilton a subi des dommages à la carrosserie peu de temps avant de faire son premier arrêt au stand au virage 10. « Il y a un trottoir assez agressif », a expliqué le directeur de l’équipe, Toto Wolff. « Mais nous n’avons pas vu qu’il y avait eu une erreur de conduite, c’était à peu près la charge qui s’était produite et nous devons analyser pourquoi.

Mercedes avait l’intention d’Hamilton de terminer la course avec un seul arrêt au stand, mais il est vite devenu évident que les dommages qu’il avait subis signifiaient que cela ne serait pas possible. « Il y a eu une grosse perte de performance, et cela signifiait qu’il poussait les pneus dans une direction qui n’aurait probablement pas pu aller jusqu’au bout », a déclaré Wolff. Mercedes l’a amené pour un deuxième arrêt au stand pour des pneus neufs et pour ajuster son équilibre pour compenser les dommages.

Le chef de l’ingénierie des pistes de l’équipe, Andrew Shovlin, a décrit combien Hamilton a perdu à la suite des dommages. “La perte d’appui était d’environ six ou sept dixièmes mais comme tout était de l’arrière, l’équilibre est devenu difficile et nous endommageions les arrières en glissant.”

Hamilton pense qu’il aurait “facilement” terminé deuxième sans les dommages, une opinion que Shovlin a soutenue dans une interview après la course d’hier. “Nous avons eu des dommages sur la voiture de Lewis avec une certaine détérioration de certains des éléments aérodynamiques sur le moule à gâteau arrière et cela lui a coûté beaucoup de performances, ce qui l’a finalement fait passer de la deuxième à la quatrième.”

“Dans l’ensemble, c’est vraiment un peu frustrant, à la fois du point de vue des performances et du fait que nous devons garder la voiture en un seul morceau”, a ajouté Shovlin.

