F1 : Les qualifications sprint « m’ont fait penser au ravitaillement »

in

Charles Leclerc a déclaré que piloter une voiture plus légère et déplacer la séance de qualification à vendredi étaient les meilleures caractéristiques du nouveau format de “sprint” de la Formule 1.

La course d’aujourd’hui s’est déroulée sur un tiers de la distance d’un grand prix, ce qui signifie que les voitures transportaient environ 70 kilogrammes de carburant en moins. Leclerc a déclaré qu’il était beaucoup plus agréable de conduire une voiture plus légère.

“C’est une grande, grande différence”, a-t-il déclaré. « C’est très agréable, je préfère rouler dans ces conditions.

Leclerc a déclaré que cela l’avait amené à se demander si la F1 devrait reconsidérer le fait d’autoriser les équipes à faire le plein de leurs voitures pendant les courses pour réduire le poids. Le ravitaillement a été interdit à la fin de la saison 2009.

“Cela me fait un peu penser au ravitaillement parce que c’est juste très, très bien”, a-t-il déclaré. “Et je pense que pour la course, aussi pour ces pneus, ils sont dans une bien meilleure fenêtre et cela nous fait pousser beaucoup plus.”

Il s’est également félicité du changement d’horaire de vendredi, qui a vu les qualifications se dérouler après seulement une heure d’essais.

“J’ai aimé ça. Je veux dire, les qualifications de sprint sont cool, vous pouvez pousser pendant 17 tours d’affilée. Mais je pense que ce que j’aime le plus, c’est surtout le changement du vendredi. Avoir les qualifications vendredi rend les choses beaucoup plus excitantes pour nous, les pilotes. »

La Formule 1 a l’intention d’organiser deux autres épreuves de qualification pour le sprint après la manche de ce week-end, après quoi elle décidera d’en organiser davantage l’année prochaine. Leclerc a déclaré qu’il n’était pas sûr que le format devrait être déployé plus largement.

“Je pense qu’il est encore assez tôt pour prendre une décision maintenant parce que nous n’en avons fait qu’une”, a-t-il déclaré. « Nous n’avons même pas fait la course principale demain, même si cela ne changera pas mon opinion.

« Mais nous devons attendre sur d’autres pistes, est-ce que ça a du sens d’augmenter le nombre, ou pas ? Alors attendons de voir.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :