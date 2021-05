F1: les rivaux de Ferrari ont toujours “une bien meilleure vitesse de pointe”

Carlos Sainz Jnr dit que bien que la Ferrari ait été plus rapide sur un tour que McLaren ou Alpine à Barcelone, un déficit de vitesse de pointe limitait leurs possibilités de dépassement.

Après s’être qualifié sixième pour le Grand Prix d’Espagne, Sainz a terminé septième, derrière Daniel Ricciardo, qui l’a dépassé au départ. Il a également perdu une place face à Sergio Perez mais a réussi à dépasser l’Alpine d’Esteban Ocon.

«Malheureusement pour moi, c’était une question de rattrapage après un mauvais départ», a expliqué Sainz. «Nous avions le rythme pour finir devant toutes les voitures que je combattais – devant Esteban, devant Daniel.

«Nous étions juste plus rapides qu’eux, mais c’était très difficile pour nous de dépasser. Ils avaient une bien meilleure vitesse de pointe que nous et je ne pouvais tout simplement pas faire les mouvements. C’est ce qui se passe à Barcelone lorsque vous n’avez pas les meilleurs départs, que vous ne finissez pas où vous le souhaitez.

Sainz a perdu deux places au départ, qu’il attribuait en partie à sa méconnaissance de la voiture. «Le départ en lui-même n’était pas mauvais, mais c’était juste la façon dont j’ai été enfermé dans le premier virage», a déclaré Sainz.

«Ce qui est clair, c’est que je dois encore m’améliorer et être un peu plus confiant avec le système de démarrage et la façon dont nous opérons et obtenir ce lancement parfait et les 100 premiers mètres parfaits, même si je ne pense pas que ce soit la principale limitation.

«La principale limitation était le positionnement du tour, entrer et sortir du sillage, puis être coincé derrière Ocon dans le premier virage et perdre beaucoup de positions au profit des voitures à l’extérieur.

Sainz a déclaré que son coéquipier Charles Leclerc avait la bonne combinaison d’expérience avec la voiture et de s’être mis dans la meilleure position de départ pour un «résultat parfait».

“Il faut, tout d’abord, mettre le week-end complètement ensemble et cela vient d’une bonne qualification, pour faire le tour en Q3”, a déclaré Sainz. «J’aurais peut-être pu commencer plus loin et il n’y aurait pas eu ce problème au départ.

«C’est ce pour quoi j’ai été particulièrement doué chez McLaren, organiser tout le week-end et c’est ce dont j’ai besoin pour continuer à m’améliorer au fur et à mesure que les courses se poursuivent avec cette équipe pour être au plus haut niveau.

