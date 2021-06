F1: Mener des rivaux plus rapides était “amusant” mais cela ne pouvait pas durer

Lando Norris a aimé mener deux rivaux plus rapides dans les premières étapes du Grand Prix de Styrie, mais a admis qu’il devait finalement les laisser passer.

Le pilote McLaren est parti troisième sur la grille et a devancé Sergio Perez et Valtteri Bottas jusqu’au neuvième tour. Mais une fois que les pilotes Red Bull et Mercedes se sont rapprochés de lui, Norris a fait peu d’efforts pour conserver sa position.

“Avec à quel point Red Bull et Mercedes étaient plus rapides aujourd’hui, je n’avais aucune chance”, a-t-il déclaré. « J’ai essayé de les retenir le plus longtemps possible dans le premier relais, qui était encore d’environ 10 tours ou quelque chose du genre. Mais ils étaient tellement plus rapides que je commençais à ruiner ma propre course en abîmant mes pneus et tout ça. Je devais donc y penser, quand même.

“Un peu de plaisir vient de savoir que je suis dans une voiture pire et que je suis devant eux”, a ajouté Norris. « C’est cool aussi de réaliser à quel point ils sont plus rapides aujourd’hui, ce qui prouve à quel point cette voiture est meilleure, mais un jour comme hier, j’ai sur-qualifié l’un d’eux. Cela montre que nous faisons parfois du bon travail en qualifications – peut-être pas Paul Ricard. »

Norris a terminé la course cinquième devant les plus proches rivaux de McLaren au championnat, Carlos Sainz Jnr et Charles Leclerc de Ferrari. Le pilote McLaren a déclaré qu’il était clair avant la course qu’ils ne pourraient pas se battre tout au long de la course contre les équipes leaders du championnat.

“Ce n’est jamais agréable, vous ne voulez pas simplement abandonner n’importe quelle position”, a déclaré Norris. « Mais nous avons fait nos devoirs. Je savais au début, je savais déjà hier contre qui j’allais courir et ainsi de suite. C’était donc assez simple.

« Il y a ces tours où je peux essayer de voir quel est notre rythme et combien de temps je peux les garder derrière car cela me donne toujours un bon écart sur les gars derrière eux. Mais je dois aussi prendre cette décision quand cela commence à nuire à ma propre course. Et si je l’avais fait trop longtemps, j’aurais pu être beaucoup plus vulnérable à la fin de la course contre Carlos et tout.

Bien que le rythme de course de Ferrari ait été très médiocre lors de la manche précédente, Norris a déclaré que McLaren s’attendait à ce qu’ils soient plus forts ce week-end.

« Les Ferrari ont été très rapides à la fin, ou juste tout au long de la course. Leur rythme de course était déjà très fort vendredi, nous nous attendions donc à ce qu’ils soient rapides.

« J’ai encore dû pousser un peu, ce n’était pas une course complètement facile et directe, mais nous avons fait ce que nous devions faire et nous n’aurions pas pu faire mieux aujourd’hui.

