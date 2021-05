F1: Monaco n’est “jamais excitant”, le format doit changer

Lewis Hamilton pense que la Formule 1 devrait introduire un format différent pour le Grand Prix de Monaco car les dépassements sont trop difficiles sur la piste.

«Les voitures plus grosses» devenues «beaucoup plus rapides» au fil des ans laissent aux pilotes «presque aucune possibilité de doubler en course», a expliqué le septuple champion du monde. «C’est le cas depuis un certain temps et à mon avis, cela doit changer.»

Hamilton, qui a remporté la course à trois reprises, affirme que la F1 doit proposer un format différent pour l’événement.

«Nous avons le même format depuis des années. C’est le meilleur endroit. C’est le plus bel endroit où nous pouvons courir. Mais vous savez déjà que ce n’est jamais excitant pour les fans.

«C’est une course à un arrêt avec ces durs et longs relais que nous pouvons faire. Sur la liste des endroits difficiles à dépasser, il est hors de l’échelle, il est très peu probable que vous ayez jamais l’occasion de le faire.

«Je ne pense pas que les fans apprécient ça. Je ne sais pas quelle est la solution, mais j’espère que lorsque nous attendons les générations futures avec impatience, cela peut être une course plus excitante pour les gens.

Cependant, Hamilton a admis que la piste reste aussi excitante à conduire que jamais.

«Pratiquer, juste conduire la piste, traverser le tunnel, monter dans Casino, toute l’expérience du week-end est fascinante. Et cela ne change jamais.

«Le sentiment de gagner ici n’est jamais moindre. Chaque année est unique et spéciale si vous avez la chance d’en saisir l’opportunité. »

Après quatre combats avec Max Verstappen lors des courses d’ouverture, Hamilton s’attend à une course processionnelle dimanche.

«Nous avons beaucoup de pistes sur lesquelles nous allons là où vous voyez la course. Je pense que ça a été un début de saison passionnant où vous voyez des gens dépasser et vous voyez tout le peloton se refermer.

«Vous allez simplement voir un train, naturellement, dimanche. Les fans savent déjà que c'est ce qui va se passer ce week-end, mais c'est toujours excitant à regarder, d'une manière ou d'une autre.

Mais Fernando Alonso pense que les courses d’aujourd’hui seront appréciées à peu près de la même manière que les gens regardent favorablement les événements des années soixante-dix et des années antérieures.

«Je ne pense pas que nous puissions comparer les voitures et les années, les championnats et les styles de conduite», a-t-il déclaré. «Je pense que ces années ont été formidables pour conduire ces voitures depuis Monaco. Je ne peux qu’imaginer à quel point c’était difficile et à quel point c’était délicat en même temps.

«Maintenant, nous avons des voitures qui vont 15 ou 20 secondes plus vite que ce temps-là. Donc, ils sont toujours le même défi et vous maximisez un package que vous avez entre vos mains. Peu importe que vous couriez en 1’30s ou en 1’10s, à la fin de la journée, c’est le même esprit dans la conduite et le même défi pour maximiser cela.

«Je respecte donc beaucoup ce que le passé en Formule 1 a accompli et comment ils ont pu conduire ces voitures. Et maintenant je pense que ce sera le même respect dans 20 ou 30 ans quand ils verront les courses que nous faisions maintenant.

