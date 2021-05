F1: Nous ne savons pas pourquoi nous avons été si rapides au Portugal

Fernando Alonso dit qu’il n’est pas immédiatement évident pourquoi Alpine a apprécié son week-end le plus compétitif de la saison jusqu’à présent au Portugal.

Le double champion du monde a terminé huitième, une place derrière son coéquipier Esteban Ocon, dans la course d’hier. C’était le meilleur résultat de la saison pour les deux pilotes jusqu’à présent cette année, mais Alonso a admis que l’équipe «ne sait pas encore» pourquoi ils ont été si rapides dès la première séance sur la piste vendredi.

«En général, c’était un bon week-end, pas seulement la course», a-t-il déclaré. «J’ai senti la voiture [was] beaucoup plus compétitif ici qu’Imola et Bahreïn.

«Nous nous battions avec une McLaren, avec une Ferrari, AlphaTauri. Nous étions donc définitivement dans un groupe que nous n’avons pas pu être à Imola ou à Bahreïn. C’était donc une chose positive.

«Nous nous sentions déjà compétitifs dès le FP1, nous étions cinquièmes du FP2, nous aurions pu être troisièmes du FP3. Cela reste donc un peu un mystère ce qui s’est passé en qualifications où je ne me sentais pas à l’aise, je n’ai pas ressenti la même adhérence que sur n’importe quelle autre séance, malheureusement. Et cela a un peu compromis ma course.

«Mais dans l’ensemble, je suis très satisfait du week-end en général et de l’avancée des performances de la voiture. Je pense que ce fut un bon dimanche pour nous car Alpine est plus compétitive que toute autre course jusqu’à présent cette année.

Les conditions et les tracés de piste variés que les équipes ont rencontrés jusqu’à présent cette année font qu’il est difficile de se faire une idée précise de la vitesse à laquelle tout le monde est, dit Alonso.

Données: Graphiques, temps et pneus du Grand Prix du Portugal 2021«Nous découvrons encore des choses sur la voiture chaque week-end. Nous sommes entrés dans des caractéristiques de circuit très différentes jusqu’à présent cette année. Des conditions très différentes aussi de la chaleur de Bahreïn et des virages à faible vitesse avec une combinaison de longues lignes droites à l’Imola humide et maintenant au venteux Portimao.

«Je pense donc que nous devons continuer à apprendre de la voiture et aussi de nos adversaires, où ils sont forts, où ils sont faibles. Et cela prendra plus de temps, je pense, pour tout le monde.

Alonso a admis qu’il avait eu «beaucoup de plaisir» et de «bonnes batailles» alors qu’il progressait à partir de la 13e place sur la grille. «Dans les deux premières courses, nous nous battions davantage vers la fin du groupe du milieu de terrain, nous avons eu des batailles avec les Williams, avec Alfa Romeo et la Ferrari, la McLaren, AlphaTauri, ils étaient inaccessibles à Bahreïn et ici ils étaient plus lents que nous. essentiellement le week-end. C’était donc bien.

«Trois courses dans la saison, un abandon à Bahreïn malheureusement, et deux fois dans les points, donc je ne peux rien demander de plus. J’ai appris et m’adapter à l’équipe aussi vite que possible et encore plus à venir. De trois courses, deux fois en points et un abandon, je pense que c’est un bon début. Mais nous devons nous améliorer. »

