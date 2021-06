F1 Paddock Diary : deuxième jour du Grand Prix de Styrie

La décision de la Formule 1 de rester sur le Red Bull Ring pour une deuxième course a permis à Callum Ilott et Guanyu Zhou d’accumuler de précieux kilomètres en Grand Prix.

Dieter Rencken apporte plus d’histoires du paddock du Grand Prix de Styrie.

samedi

Je quitte mon hôtel, situé dans un hameau paisible, et me dirige vers le Red Bull Ring à 9h, arrivant 30 minutes plus tard après une promenade relaxante à travers la verdure vallonnée de la Styrie. Tout d’abord, une conversation avec le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, sur les progrès du développement des pneus 2022. Le Français m’assure que du point de vue de l’équipe, tout est conforme, y compris la livraison des données de modélisation de Pirelli et les pneus cruciaux de la soufflerie.

La prochaine étape est une discussion avec Robert Kubica au sujet de sa première séance d’essais vendredi, ainsi que de ses plans pour l’avenir. Il est, comme toujours, un tonneau de rires : lorsqu’il dit qu’il est partagé entre l’amour du rallye et celui des courses sur circuit, je propose le WRX comme compromis, qu’il boude sous prétexte que ça passe à l’électrique et « J’ai grandi avec le renifler de l’essence…”

Je précise que j’aime toujours les courses électriques malgré le fait d’avoir inhalé plus de fumées que lui, car il a deux fois son âge. « Ah, mais mon nez est deux fois plus grand que le vôtre », rétorque-t-il. Nous laissons l’attachée de presse Katharina Rees être le juge, qui l’attribue au conducteur par (hum) un nez. Ne manquez pas l’interview complète sur . demain.

Pour la pratique finale, je fais ma visite désormais traditionnelle au bord de la piste avec mon collègue Sándor Mézáros. Nous sélectionnons le complexe virage six-sept-huit situé sous le taureau de bronze géant, qui offre beaucoup de variété.

Daniel Ricciardo semble combattre sa McLaren tandis que le style de son coéquipier Lando Norris semble plus facile. Après les qualifications, j’ai proposé cela à l’Australien, qui admet avoir “presque sur-piloté” dans sa quête du temps au tour. Les différences de styles entre tous les coéquipiers s’avèrent fascinantes, bien qu’ils nous fassent généralement croire que leurs données montrent des traces similaires.

Max Verstappen semble le plus rapide dans le virage sept, le deuxième gaucher à grande vitesse, sa Red Bull semblant plantée. La séance se termine avec son rival Lewis Hamilton en tête, mais les Red Bulls sont indéniablement rapides.

Le déjeuner est un aliment de base autrichien composé de rosbif, de patates et de légumes, suivi d’une salade de fruits. Le traitement médiatique du Red Bull Ring reste exemplaire, et j’ai hâte d’en voir plus le week-end prochain.

Après les sessions médias post-qualifications, j’ai atteint la zone mixte pour des interviews en face-à-face (à distance). L’accès presque complet au paddock qui nous a été accordé ce week-end a certainement porté ses fruits en termes de chats enregistrés et non enregistrés, nous permettant de fournir une qualité de couverture qui n’est tout simplement pas possible lors de la réalisation d’entretiens via Zoom ou similaire.

Je fais un suivi avec divers membres de l’équipe au sujet du passage aux pneus 18 pouces en 2022 à la suite des récents problèmes. Bien que les observations individuelles varient, le consensus général est que la F1 sera dans une bien meilleure position l’année prochaine, notamment grâce à des pneus sur mesure conçus pour les nouvelles réglementations plutôt que de s’appuyer principalement sur la technologie de transfert imposée par les mesures prises au cours de la pandémie.

dimanche

Arrivez au circuit pour une conversation à 10h15 avec le directeur technique de Williams, FX Demaison. Je l’ai rencontré pendant son mandat au sein de l’équipe VW Polo, qui dominait le Championnat du monde des rallyes, à l’époque supervisée par Jost Capito, qui est maintenant son patron au sein de l’équipe. Au cours de l’interview, FX révèle qu’il avait également été un copain d’école du directeur de l’équipe Sauber, Frédéric Vasseur – un petit monde en effet.

Demaison dit que Williams a cessé le développement sur la FW43B mais l’optimise toujours, comme le souligne le 10e de George Russell sur la grille, bien qu’un problème de bloc d’alimentation mette fin à ses espoirs de marquer les premiers points de l’équipe pendant deux ans. Demaison a une histoire avec Williams – il y a travaillé pendant leurs jours de voiture de tourisme Renault – et a clairement une façon différente de travailler, mais le personnel de l’équipe dit que le moral est au plus haut depuis cinq ans – et ses débuts pour Jost et FX.

De Williams à Pirelli pour une discussion approfondie avec Mario Isola vers 2022. Il me guide tout au long du processus de développement de la gamme de pneus de l’année prochaine. Notre entretien a duré près d’une heure et il est clair que le passage des pneus de 13 à 18 pouces a été exhaustif et approfondi, avec des pneus virtuels développés avant que des lots de prototypes ne soient fabriqués en Roumanie et acheminés par camion vers divers sites d’essai. Pas facile pendant la pandémie.

Sur le chemin du retour au centre des médias, j’espionne Vasseur et mentionne que j’ai vu Martin Reiss – chasseur de sponsors et gestionnaire de pilotes pour Callum Illot et d’autres – traîner avec l’équipe. Le membre de la Ferrari Academy est-il en lice pour un siège en 2022, je demande, compte tenu en particulier de la proximité avec laquelle il est passé cette année avant d’être devancé par des millions de Mazepin chez Haas. Fred fait un clin d’œil, puis dit qu’Illot aura une chance de s’entraîner ce vendredi. L’année prochaine? Double clin d’oeil.

Analyse : Alpine a « trop » de juniors F1, mais ont-ils une solution 2022 ?pings téléphoniques ; par coïncidence, il s’agit d’un autre premier essai d’entraînement – il semble que Guanyu Zhou d’Alpine ait une chance vendredi, devenant le premier pilote chinois à participer à un week-end de grand prix depuis huit ans.

La course manque de drame mais offre une victoire bien méritée à Verstappen. Ensuite, j’ai dit à Christian Horner que Hamilton a de nouveau suggéré que Honda introduise des améliorations de performances lorsqu’ils ont installé de nouveaux moteurs en France – ce qui serait contraire aux règles – il attribue les gains au fournisseur de carburant et d’huile de l’équipe. F1 typique – détourner les questions en branchant les sponsors…

Après un Grand Prix de Styrie très enrichissant, je quitte le circuit à 20h pour une dernière nuit à l’hôtel. Je reste à la périphérie de Graz toute proche jusqu’à jeudi, puis je retourne au Red Bull Ring pour le Grand Prix d’Autriche proprement dit. Espérons que cela se révèle aussi fructueux que ce week-end.

