F1 Paddock Diary : deuxième journée du Grand Prix d’Autriche

La victoire écrasante de Max Verstappen a été applaudie par un énorme contingent de fans néerlandais alors que la Formule 1 accueillait son plus grand public depuis le début de la pandémie.

samedi 3 juillet

Si voyager à Spielberg après mes fouilles du week-end dans les montagnes de Styrie les deux premiers jours était un jeu d’enfant – un trajet de 30 minutes – samedi a apporté un choc : il y a plus de voitures plaquées jaune hollandaises que j’ai vu d’immatriculations autrichiennes un jour ouvrable. Clairement le circuit sera emballé; il s’avère donc qu’environ 40 000 fans (principalement vêtus d’orange) se présentent.

À mon arrivée, je reçois un message indiquant que Lewis Hamilton a signé une prolongation de contrat de deux ans – qui expire avec l’accord du patron de l’équipe Toto Wolff. Je demande à Wolff si c’est une coïncidence – il dit qu’il restera un actionnaire (33,3%) de l’équipe après avoir quitté le rôle quotidien.

Je me suis mis à recueillir des commentaires sur les pneus arrière renforcés destinés à Silverstone, évalués ici vendredi et samedi. Bien que la réaction de l’équipe soit positive – la plupart indiquent qu’il y a peu de différence en termes de performances, mais accueillent favorablement les flancs renforcés – les pneus nécessitent toujours l’approbation de la FIA. Il s’agira d’une formalité car ils seront introduits sous l’égide de la « sécurité », qui ne nécessite aucun vote d’équipe.

Commentaire: Même les critiques de Hamilton devraient être ravis qu’il ait signé pour deux ans de plusJe souris quand on me dit que dans le passé, tout changement de construction de pneus en cours de saison nécessitait l’approbation de l’équipe, mais après avoir soulevé des questions sur la sécurité à Bakou, les équipes se sont retrouvées dans un coin à cet égard. En F1, ce qui se passe finit par arriver.

Pour ma sortie habituelle au bord de la piste lors des essais finaux, je me dirige vers un point de vue à l’extérieur du complexe du virage six-sept-huit et donc en face de la tribune «Max Verstappen». Les acclamations, les sifflements et les drapeaux sont tout simplement merveilleux à voir, et je ne peux qu’espérer que Silverstone a une atmosphère similaire.

Au cours de mes tournées, je rencontre brièvement le promoteur hongrois qui me dit qu’une foule de capacité a été approuvée par le gouvernement pour la dernière course avant les vacances d’été. Les ventes de billets sont fortes, mais l’approbation tardive signifie qu’elles ont démarré lentement. Pourtant, avec la lutte en piste entre Verstappen et Hamilton, le Hungaroring devrait bientôt se vendre. Trois courses complètes d’affilée – de bonnes nouvelles à tous points de vue.

Le grand événement hors-piste de la journée est, bien sûr, le sommet des moteurs auquel participent les meilleurs managers de F1 et leurs homologues des groupes motopropulseurs chez Mercedes, Ferrari, Renault et Red Bull, avec Dietrich Mateschitz – propriétaire de deux équipes et du circuit sur lequel nous courons ce week-end, et dont la société reprend la propriété intellectuelle de Honda après le départ de la société japonaise – en assistant à son premier sommet sur les unités de puissance.

Tenu dans son Steirer Schlosshotel, le sommet a été convoqué par la FIA pour discuter du cadre général de la réglementation des groupes motopropulseurs à partir de 2025. Espérons que plus de nouvelles sur ce qui était une réunion “à huis clos” la semaine prochaine.

Après les séances médias post-qualifications, je me dirige vers le parking et ma maison d’hôtes, mon itinéraire me faisant passer par un certain nombre de campings et de zones de fête où la gaieté est au rendez-vous. En effet, je me demande combien de fans néerlandais auront d’énormes maux de tête après ce week-end, surtout si Verstappen gagne comme prévu…

dimanche 4 juillet

J’adore le jour de la course : plus on se rapproche du circuit, plus l’ambiance est vive. Le sport guérit vraiment les esprits abattus, et les sports d’élite d’autant plus. Alors que je me dirige vers le circuit, les fans se pressent aux portes, brandissant des stylos, des programmes, des t-shirts ou tout ce qui a des connexions avec les pilotes (ou l’équipe) aux voitures qui passent dans l’espoir qu’ils transportent des pilotes prêts à attacher des gribouillis à tout ce qui est agité. Tous sont unis par leur amour pour le sport.

Au cours de mes promenades matinales, je rencontre Travis Krause, responsable mondial des médias de sport automobile chez Red Bull, qui explique certaines des stratégies de la marque. Le sport automobile a une dette de gratitude envers tous les sponsors, mais Red Bull plus que la plupart. En effet, je doute qu’une autre entreprise investisse plus dans le sport automobile mondial que la marque autrichienne.

Après un déjeuner hâtif mais excellent – ​​spaghetti bolognaise aux légumes suivi d’une crème brûlée – dans la salle des médias, je me prépare pour l’événement principal. Après ma visite au bord de la piste, j’ai décidé de m’écarter de mon mode opératoire habituel de suivre la course depuis le centre des médias et de demander un tabard pour regarder les premiers tours du premier virage. Permission accordée, je me suis dirigé vers un point de vue au-dessus du grand panneau « GP d’Autriche ».

C’est une expérience tout simplement merveilleuse, qui me ramène à ma première visite en F1 – Kyalami en 1971. C’est alors que mon amour profond pour le sport s’est consolidé – je l’avais suivi via des magazines et des livres – et pendant que je regardais le terrain jockey pour l’avantage après le départ, j’ai réalisé à quel point l’atmosphère (et le bruit) que nous étions assis dans des zones de travail stériles perdait réellement. Je me promets qu’à l’avenir j’essaierai de sortir au moins une fois par an.

Galerie : le Grand Prix d’Autriche 2021 en imagesLes sessions médiatiques d’après-course apportent une autre étape vers la normalité. Le directeur de course Michael Masi fait sa première “apparition personnelle” pour les médias depuis Abu Dhabi 2019, l’Australien ayant depuis fourni des commentaires via audio. Bien que Zoom et cetera soient tous très bien, pour l’authenticité, rien ne vaut de griller quelqu’un en personne, ce qui nous permet de vous offrir une meilleure couverture. Cela s’avère opportun après une course remplie d’acrimonie – en effet, les commissaires sportifs sont encore en train de délibérer sur certains incidents lorsque nous parlons.

Après la séance de Masi, je fais mes valises et quitte le circuit : pour Munich, d’où je m’envole pour Nice lundi pour assister à la conférence annuelle de la FIA : le dernier du président Jean Todt qui démissionne en décembre après trois mandats de quatre ans. Je m’attends à ce que les candidats au poste le plus élevé de l’automobile mondiale – l’émirati Mohammed bin Sulayem et le Britannique Graham Stoker – exposent leurs stands au cours des quatre prochains jours.

Le voyage depuis le circuit est un retour à la « normalité » moins bienvenu : la foule de capacité – on m’a dit que plus de 130 000 visiteurs ont été comptés sur trois jours – rentre chez elle, et les embouteillages sont tout simplement horribles. Pourtant, c’était génial d’avoir des fans de retour, et aucun n’est plus passionné que les Néerlandais – à condition que Verstappen gagne.

L’éditeur Keith sera à Silverstone en raison de la complexité de la réglementation Covid, mais je serai de retour sur place pour la manche hongroise, prenez bien soin d’ici là.

