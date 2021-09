F1 Paddock Diary : Deuxième partie du Grand Prix des Pays-Bas

George Russell a eu du mal à convaincre l’équipe de sécurité de Zandvoort de le laisser entrer. Plus d’histoires du paddock lors d’un Grand Prix des Pays-Bas bourdonnant.

samedi

Après ma confusion de stationnement vendredi, tout se passe comme prévu et je suis garé et dans l’autocar moins d’une heure après avoir quitté ma chambre d’hôtes. En route vers le circuit, j’espionne la signalisation affirmant que 70% des spectateurs utilisent des transports durables vers le circuit – ce qui peut être le cas, mais les médias, le personnel de l’équipe de F1 et les VIP sont transportés dans des autocars de 60 places, chacun ne transportant qu’une poignée de passagers. par voyage.

À Spa, nous avons emprunté des chemins de retour pour entrer dans le centre des médias et nous nous sommes vu refuser des tabards au bord de la piste pour empêcher tout contact avec le public et les gens en dehors de notre « bulle ». de fans enivrés par les performances de Max Verstappen et/ou sponsorisent les produits Heineken. Aucun des trucs de Covid n’a de sens, ce qui est peut-être l’intention.

L’accès à la piste pour les essais finaux n’est pas un problème car le centre des médias est situé à côté du virage trois fortement incliné, je passe donc l’heure à comparer les lignes à travers le virage à 19 degrés. Trois choses sont immédiatement claires : c’est un défi (comme le prouve Carlos Sainz Jnr lorsqu’il écrase la barrière), qu’un certain nombre de pilotes expérimentent encore des lignes et que Fernando Alonso semble systématiquement le plus rapide à travers le complexe.

Lorsque je discute plus tard avec une source Alpine, il confirme la supériorité de leur conducteur grâce au complexe des données GPS, et nous nous demandons si son expérience IndyCar fournit l’avantage décisif. Il s’avère que dans le premier tour de la course, Fernando est le seul à dépasser dans le virage avec un mouvement décidément risqué sur la ligne haute.

La courte zone de ruissellement signifie que la construction de barrières sur les sections inclinées est extrêmement robuste, avec des blocs de béton de 1 000 kg et des murs de pneus attachés par des câbles. Dans l’ensemble, l’ampleur du travail fourni par le circuit pour se qualifier pour une licence de premier degré (F1) est extrêmement impressionnante.

Mon retour au centre des médias me conduit à travers le parking officiel, où j’aperçois une voiture VW Golf R «Race Control». Je me souviens d’une discussion que j’ai eue à Spa sur le retrait de Mercedes de l’approvisionnement en voitures – à l’exception des voitures médicales et de sécurité, partagées avec Aston Martin – exigeant à son tour que les promoteurs de course fournissent des voitures de course. Cependant, je me demande pourquoi F1 ne spécifie pas que « les marques F1 » peuvent uniquement être utilisées.

Le reste des dates de course de l’année a été confirmé la semaine dernière bien que le lieu du remplacement de l’Australie soit ouvert. Je creuse les raisons du TBA et les chances de courir en F1 au Qatar, comme l’ont révélé pour la première fois .. Il semble que le gouvernement qatari soit préoccupé par la F1 en tant que « super-épandeur » et a demandé des taux de vaccination pour établir les niveaux de risque. Par la suite, une décision sera prise : Qatar ou Bahreïn.

Au cours des séances médiatiques post-qualifications, il devient évident que le marché des conducteurs bat son plein, avec de nombreuses annonces attendues à l’approche de Monza, dont George Russell en remplacement de Valtteri Bottas chez Mercedes, ce dernier passant chez Alfa Romeo (confirmation de qui a suivi lundi). Les pourparlers pour qu’Alex Albon rejoigne Williams sont bien avancés, tandis que la bataille pour le deuxième siège Alfa Romeo s’intensifie.

Après les contretemps entre les deux pilotes Haas pendant les qualifications, je me suis mis à l’écoute de leurs sessions médiatiques, et d’après leur ton, je me demande combien de temps avant que tout ne s’effondre. Le problème pour Haas est que les deux chauffeurs sont en fait des clients, leurs bienfaiteurs payant l’équipe pour les sièges. Le client est roi, mais dans ce cas il y a deux rois de statut égal mais de personnalités opposées.

dimanche

Je quitte la chambre d’hôtes tôt car je rentrerai chez moi après la course – prêt à partir lundi pour Monza via Munich (pour assister à l’IAA, le salon de l’automobile allemand) et Hinwil (pour rendre visite à Sauber, qui dirige l’équipe d’Alfa Romeo ) – et arriver au circuit à 8h. Je suis impressionné par la propreté du circuit, sans aucune trace de déchets. Tout aussi impressionnante est la vue d’un drapeau sur chaque siège de la tribune principale, disposé pour représenter le drapeau néerlandais rouge/bleu/blanc.

Mon premier rendez-vous est avec Jan Lammers, ancien pilote de F1, vainqueur du Mans avec Jaguar et désormais directeur sportif du Dutch Grand Prox. Comme indiqué ici, le promoteur a perdu 10 millions de dollars à cause des restrictions gouvernementales sur le nombre de fans. Il me dit que le personnel de l’événement compte entre 1 500 et 1 400 bénévoles et 100 à temps plein. C’était vraiment comme ça : la chaîne de commandement aux arrêts de bus avait cinq maillons et le personnel de restauration a nettoyé la vaisselle avant que nous ayons terminé.

Je rencontre également Tom Garfinkel et Richard Cregan, grands patrons du Grand Prix de Miami. Le premier commente l’engagement incessant des fans de Zandvoort, qui fait en sorte que les 70 000 spectateurs délirent. Quand un magnat du divertissement américain dit qu’il est impressionné par le razzmatazz, vous savez que c’est bon.

Ils visent une date de mai pour leur course inaugurale 2022, mais avec Zandvoort et Monaco poursuivant également ce mois-là, ce sera serré même si l’Espagne abandonne comme prévu.

Sur le chemin du retour au centre des médias, je suis amusé de voir Russell expliquer au personnel du tourniquet du paddock qui il est. Il semble qu’il ait laissé son laissez-passer à l’intérieur la veille au soir. Quoi qu’il en soit, le chauffeur de voiture médicale Alan van der Merwe et moi ne pouvons pas résister à dire aux préposés de ne pas croire son histoire pour commencer, avant de finalement les persuader de le laisser passer. J’espère que vous vous souvenez que lorsque je demande un entretien avec un chauffeur Mercedes, George…

Après la course, les pilotes sont unis dans leur enthousiasme pour la piste. Christian Horner de Red Bull dit qu’il a l’impression d’être dans une boîte de nuit néerlandaise depuis trois jours.

Dans l’ensemble, le Grand Prix des Pays-Bas était un événement formidable, mais une course quelque peu fastidieuse. Mais il semblait que la majorité des 70 000 parieurs obtenaient exactement ce pour quoi ils avaient payé.

