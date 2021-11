F1 Paddock Diary : Deuxième partie du Grand Prix du Qatar

Entre les attentes interminables des décisions des commissaires sportifs au Qatar, les discussions dans le paddock ont ​​souvent porté sur la question de savoir si les prochaines visites du circuit de Formule 1 seront terminées à temps.

samedi

Sur le chemin de la piste, je fais un détour par des zones réservées aux stades de la Coupe du Monde de la FIFA ; il est clair qu’un travail considérable doit être fait avant que la péninsule ne soit prête pour le concours qui débutera correctement en novembre 2022. Je suppose que, comme si souvent au Moyen-Orient, des liasses massives d’argent et des bousculades de dernière minute dans toutes les directions assureront juste- livraison à temps des installations.

Ce qui m’amène parfaitement à mes premières discussions de la journée, à savoir la spéculation selon laquelle le circuit urbain de Djeddah ne sera pas prêt à temps pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite dans quinze jours. En effet, le personnel de l’équipe a été vu se précipiter pour chercher l’assurance que la course se déroulerait dans quinze jours.

Cependant, mes sources – une au sein de l’organisation F1, une autre qui s’est rendue pendant la période effective de deux jours entre les courses brésilienne et qatarie – insistent toutes les deux sur le fait que la course se déroulera comme prévu.

Cela dit, le premier a souligné que les installations et services essentiels seront en place mais peu de subtilités, tandis que le second a averti: « Attention à ce que vos épaules ne brossent pas les murs ou vous aurez de la peinture dessus, et évitez de marcher sur la piste ou vous aurez de l’asphalte collant sur vos chaussures. C’est à quel point c’est susceptible d’être…

Rapport : la construction de la piste de Djeddah sera achevée « dans les prochains jours »Après les derniers essais, je rencontre des membres du partenaire carburant et huiles de Red Bull, ExxonMobil, pour discuter de leur point de vue sur les plans de la F1 visant à introduire des carburants synthétiques sans carbone pour alimenter la prochaine génération de groupes motopropulseurs. Comme leur nom l’indique, les carburants remplacent directement les carburants fossiles actuels et pourraient donc être facilement utilisés dans les 1,5 milliard de moteurs à combustion interne estimés être utilisés dans le monde et crachant actuellement du CO2 et des NOx.

On m’a dit qu’Exxon prévoyait une promotion spéciale de fin d’année aux Pays-Bas pour célébrer les succès de l’équipe cette saison : les parvis des stations-service dans la patrie de Max Verstappens seront drapés d’orange, ce qui, compte tenu de la fièvre Verstappen du pays, devrait faire grimper les ventes de carburant. tout en diffusant l’histoire de la meilleure saison de F1 depuis au moins une décennie.

Avant les qualifications, on me montre une copie d’une note envoyée aux équipes par la FIA concernant les intentions de l’instance dirigeante de vérifier au hasard les ailes pour s’assurer qu’elles sont conformes aux divers tests de charge réglementaires. Un certain nombre d’équipes ont ensuite modifié à la hâte leurs spécifications d’aileron arrière, insistant plus tard sur leur intention de le faire dans le cadre de leur configuration finale.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Analyse: La confusion du drapeau jaune qui a frappé les espoirs de titre de Verstappen au Qatar expliquéeSi cela fait sourire, ce qui a suivi après les qualifications est loin d’être une farce : 20 heures de retard avant que les résultats finaux des qualifications ne soient publiés après que trois pilotes ont été convoqués pour répondre aux allégations selon lesquelles ils n’avaient pas respecté les drapeaux jaunes lors des phases finales des qualifications.

Les retards seraient tolérables s’il s’agissait d’un événement ponctuel, mais vendredi, les fans ont été soumis à une attente du jour au lendemain de l’issue de la demande de Mercedes de réexamen de l’incident de dépassement du Grand Prix du Brésil impliquant Verstappen et Lewis Hamilton – qui a finalement été rejeté après 22 heures du début au verdict.

Les retards sont absolument inacceptables de nos jours, et un examen complet des procédures et des échéanciers de gestion est sûrement attendu depuis longtemps. Alors que je me dirige vers ma voiture, bien après 22 heures, j’entends des murmures selon lesquels les hauts responsables de la F1 ne sont pas non plus impressionnés.

dimanche

Départ de l’hôtel à 10h après le départ – Je me dirige vers l’aéroport et je rentre chez moi après le dernier des entretiens d’après-course. Le premier arrêt est McLaren, où je prends un café social avec Zak Brown alors que nous discutons de sa collection de 50 classiques de route et de course, qui comprend des voitures F1, WEC, NASCAR et IMSA et des voitures exotiques comme une Porsche 959.

L’ajout le plus récent est un ex-Allan Moffatt Chevrolet (Holden) Monza que la légende australienne a fait campagne à la fois dans les V8 australiens et dans l’IMSA, dominant le premier. Un véritable passionné est Zak, qui a amassé sa richesse considérable à la dure – en vendant des parrainages.

Ensuite, je fais le suivi des modifications apportées au règlement sportif 2022, qui oblige chaque équipe à diriger une recrue lors des premiers essais au moins deux fois au cours de la saison, les événements et les pilotes étant à la discrétion des équipes. Cependant, étant donné le bassin restreint de recrues de qualité, il existe une possibilité distincte que certains jeunes fassent partie de diverses équipes au cours de l’année, bénéficiant ainsi potentiellement de multiples opportunités. Une initiative louable, à condition que les sièges ne soient pas simplement vendus au plus offrant.

Des changements tout aussi bienvenus sont les exigences pour les équipes d’expliquer aux médias le vendredi matin de chaque événement quels changements ont été apportés à leurs voitures depuis la course précédente, et pourquoi. Un certain nombre de voitures – probablement six – seront également choisies au hasard après les qualifications de samedi et soumises au même examen minutieux.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Sur le chemin du retour au centre des médias, je tombe sur Mario Isola, le directeur de course automobile de Pirelli, et nous discutons de leurs plans pour réduire l’utilisation des pneus sans affecter le « spectacle ». L’un des problèmes rencontrés par le fournisseur de pneus est que les pneus montés ne peuvent pas être retirés des jantes en toute sécurité sans dommages structurels – principalement en raison des différentes conceptions de jantes utilisées par les équipes qui affectent le talon. Ainsi, tous les pneus non utilisés sont mis au rebut.

Les jantes étant normalisées en vertu de la réglementation 2022 – BBS a remporté le contrat – il existe un potentiel pour que les pneus soient démontés et remontés, réduisant ainsi considérablement le gaspillage. En raison des demandes de couple sur les pneus slicks, Pirelli ne remontera initialement que des pneus intermédiaires et humides, les slicks étant recyclés une fois que Pirelli est convaincu de la sécurité. Pourtant, c’est un pas dans la bonne direction, économiquement et écologiquement.

Le temps de course signifie à nouveau du temps sur la grille – jusqu’à récemment, nous étions bannis de la grille en raison des « bulles » de Covid – j’en profite donc pour rattraper Laurent Rossi, PDG d’Alpine. Nous discutons des perspectives de course de l’équipe tout en regardant l’équipe se préparer avant la course sur la voiture de Fernando Alonso. Un podium ?

« Nous verrons », sourit-il, et c’est ainsi qu’il s’avère. Après la course, je l’attrape dans le salon et nous sommes d’accord pour que je lui parle sur la grille à chaque course.

Ainsi se termine mon week-end du Grand Prix du Qatar – l’événement a été riche en drames, à la fois sur et hors piste et il est dommage que la première course de la péninsule ait été entachée de problèmes de stewarding difficiles à comprendre. Le Qatar, franchement, méritait mieux – ayant assumé la tâche d’organiser l’événement dans un délai très court.

Nous serons de retour en 2023 pour dix ans, mais probablement sur un tout nouveau circuit actuellement à l’étude. Qu’il s’agisse d’un circuit de rue ou de piste sera bientôt révélé – mais vous pouvez parier que l’événement aura d’énormes liasses d’argent.

Grand Prix du Qatar 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Qatar 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :