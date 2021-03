F1 Paddock Diary: Grand Prix de Bahreïn, deuxième jour

La Formule 1 a coché sa première des 23 courses le week-end dernier. Mais achèvera-t-il son calendrier record de 2021 au milieu de la pandémie persistante?

Dieter Rencken présente les coulisses du week-end du Grand Prix de Bahreïn, y compris pourquoi les heures de départ des courses peuvent à nouveau changer et pourquoi le plan de qualification Sprint de F1 n’a pas encore été approuvé.

samedi

Le jour du jugement est enfin arrivé. Après des dizaines de milliers d’heures de développement en soufflerie et autant d’heures dédiées à l’analyse CFD, trois jours de tests sur ce circuit il y a quinze jours par plus de 20 pilotes, deux séances d’essais libres du vendredi pleines d’action et des semaines d’évasion sur les astuces et les ajustements , la qualification sera l’arbitre de savoir qui a le mieux réussi et qui ne l’est pas. En fin de compte, Red Bull nuance Mercedes – pas inattendu.

La zone mixte à Bahreïn pour les médias écrits pour interviewer le chauffeur et le personnel de l’équipe fonctionne un régal. Situé entre deux tourniquets de paddock, le personnel de l’équipe et les officiels de course passent à proximité, et si un certain nombre ignorent nos appels, un nombre surprenant est généreux de son temps et s’arrête pour bavarder. Ce n’est évidemment pas la même chose que d’être dans le paddock, mais au moins nous avons des avantages par rapport aux membres des médias qui ont choisi de ne pas voyager pour une raison quelconque.

Je découvre, par exemple, que le point de blocage sur le format de qualification de Sprint qui a longtemps débattu de la F1 est une question allant jusqu’à 750000 $ par équipe pour l’usure et les dommages potentiels – quelles grandes équipes veulent ajouter au plafond budgétaire car ces coûts n’étaient pas à l’origine. prévu. Cela représente plus de 2 millions de dollars par équipe pour les trois courses projetées, soit un total de 20 millions de dollars – ce qui vient directement du résultat net de Liberty Media. Comme toujours en F1, le diable réside dans les détails, et ces détails sont généralement financiers.

Il semble que les heures de départ des courses seront plus éloignées de la saison de F1 2022 sur la base de recherches qui (prétendument) montrent que plus le départ est tardif, meilleur est le public dans la plupart des territoires. Attendons et voyons – la même recherche suggérait que commencer les grands prix à 10 minutes après l’heure augmenterait les notes, mais la F1 est revenue au sommet de l’heure cette année, car elle avait l’effet inverse.

Il semble pervers d’introduire un format de week-end de trois jours – annulant toutes les activités du jeudi, y compris les séances avec les médias – pour réduire les coûts, puis ajouter une nuit à la fin des week-ends de course: des départs plus tardifs signifient que la plupart des gens (y compris les fans) ne pourront pas voler dimanche soir. Voyons si, après un an ou deux, les heures de début du changement envisagées sont à nouveau reportées à 14 heures.

La F1 projette qu’elle devrait livrer le calendrier à mesure qu’elle se déroule jusqu’à la pause estivale, avec la perspective d’un ou deux événements ultérieurs – notamment le Mexique et le Brésil – considérée comme fragile. Ceux-ci, cependant, pourraient facilement être remplacés par d’autres lieux, probablement en Europe. Bien qu’il y ait un certain pessimisme dans le paddock à propos de la ronde du Canada, mes sources sont catégoriques que le premier ministre Justin Trudeau a donné à l’événement son plein soutien.

Honda est déterminé à sortir en beauté cette année et est donc catégorique que le Grand Prix du Japon (sur son propre circuit de Suzuka) devrait se dérouler, peut-être uniquement avec des fans locaux, voire pas du tout. J’ai mis la cote à 100% pour 21 courses cette année, 95% pour 22 et 90% pour 23 – même si même 20 serait une réalisation exceptionnelle compte tenu des circonstances.

Après la séance de qualification, j’ai frappé la zone mixte pour interviewer les pilotes qui n’ont pas d’appels Zoom programmés. Un moment fort est de discuter avec Yuki Tsunoda d’AlphaTauri, le premier pilote de F1 à être né ce millénaire. Je ne lui avais parlé que pendant les tests – après avoir signé le deuxième temps le plus rapide du classement général, derrière Max Verstappen – et une fois de plus, il est un plaisir absolu à interviewer.

Il vit son rêve et est très apprécié au sein de l’équipe, notamment par l’honorable Red Bull F1 Helmut Marko, qui le considère comme non seulement le premier grand prix du Japon, mais aussi le premier champion du monde. Marko est un maître des tâches difficile et pas facile à impressionner, ayant été un contemporain (et un ami proche) de Jochen Rindt et Niki Lauda – champions à la fois – et mentor de Sebastian Vettel et Verstappen, donc des éloges en effet.

Par la suite, Nikolas Tombazis, responsable de la technologie monoplace de la FIA, explique à un groupe restreint de quatre journalistes la raison d’être des nouvelles règles permettant aux commissaires sportifs de sélectionner au hasard une voiture parmi les 10 premiers après chaque course pour vérifier la conformité. Dans le cadre de la procédure, les officiels de la FIA identifieront l’un des 25 «macro-domaines techniques» par contrôle, avec un dépouillement effectué par des techniciens d’équipe sous la supervision de la FIA.

Il ajoute qu’ils ont déjà effectué un certain nombre de contrôles de routine pour éviter les « photocopies » du type pénalisé l’année dernière après que Racing Point (maintenant Aston Martin) a dupliqué un certain nombre de concepts Mercedes. Après le chat de groupe, je passe du temps exclusif avec Nikolas sur les technologies F1 à partir de 2025. Sur la base de notre discussion, des moments passionnants attendent en supposant que tous les points en suspens se concrétisent – je vous tiendrai au courant.

dimanche

Le vent a pris de la vitesse pendant la nuit et, bien que n’étant pas au même niveau que celui des essais, ses rafales à un rythme raisonnable lorsque j’arrive sur le circuit peu avant midi. Je me dirige droit vers un test Covid volontaire: j’ai été testé à mon arrivée mercredi – ce qui me mène jusqu’à lundi – mais plutôt prévenir que guérir, d’autant plus que je reste à Bahreïn jusqu’à jeudi pour recevoir mon deuxième vaccin.

Le départ de la course à 18 heures, heure locale, est un travail juste, alors je m’occupe de la préparation entre les discussions dans la zone avec divers officiels de la FIA et de la F1, un certain nombre de membres de l’équipe et des commerciaux qui reçoivent des laissez-passer des équipes. Il est à noter que le paddock s’ouvre progressivement au-delà des travailleurs clés, mais les médias indépendants restent résolument exclus. Cela soulève la question: qui et quoi payer pour un tel accès? Je plaisante, bien sûr…

Je plonge dans l’arrière-plan de la pénalité apparemment sévère de Sebastian Vettel sur cinq places pour avoir ignoré les jaunes pendant les qualifications, une pénalité infligée environ 18 heures après l’infraction. Il s’avère qu’au moment où l’incident a été signalé, l’équipe avait quitté le circuit, de sorte que l’audience a été convoquée dimanche après l’expiration du couvre-feu.

Cependant, plus précisément: le directeur de course de F1, Michael Masi, a souligné lors d’un certain nombre de briefings récents des pilotes qu’une politique de tolérance zéro serait appliquée pour ignorer les jaunes, et que les commissaires n’avaient donc pas d’autre choix que de prononcer la sanction. «On a dit aux conducteurs que les jaunes signifiaient« votre tour est terminé »; pas d’excuses », a expliqué ma source.

Après la course, je me dirige vers la zone, où je discute à huit au total. Ils incluent à nouveau Tsunoda, qui décrit l’étrange sensation de dépasser le double champion du monde qu’il a regardé enfant, Sergio Perez, qui a failli abandonner sa course lorsque sa voiture s’est arrêtée sur le tour de formation, et un battu Sebastian Vettel après une mauvaise première. week-end chez Aston Martin. Une fois de plus, cela montre à quel point ce temps de visage exclusif est crucial.

J’espère que vous avez apprécié la couverture supplémentaire de Bahreïn. C’est une attente pour mon jab, puis un vol de retour vers la Belgique pour Pâques et les préparatifs pour Imola. Faites attention jusque-là et restez en sécurité.

