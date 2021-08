F1 Paddock Diary : Grand Prix de Belgique, deuxième partie

Les fans de Formule 1 à Spa-Francorchamps ont été mal servis par leur sport et les téléspectateurs ont été induits en erreur par des spéculations que la course vouée à l’échec d’hier aurait pu être reportée à lundi. Dieter Rencken apporte son point de vue du paddock après un Grand Prix de Belgique grotesque.

samedi

« Les meilleurs plans… » : bien qu’ayant pris en compte 30 minutes supplémentaires par rapport au temps de trajet de vendredi pour se rendre à Spa, la police locale m’a fait quitter les routes secondaires réservées au personnel de F1, car j’aurais prétendument eu le « mauvais laissez-passer » – celui qui avait été acceptable vendredi et, comme il s’est avéré, le serait dimanche – et directement dans la circulation. Ainsi, ce qui avait pris une heure vendredi (et dimanche) s’étend à plus du double. Un présage ?

J’entends des histoires de malheur similaires de la part de collègues, mais d’autres n’ont rencontré aucun problème. Il est clair qu’il s’agit de former les responsables locaux aux complexités des laissez-passer pour les voitures de F1, qui vont de la fourniture de services à l’ensemble du spectre des équipes, en passant par les médias et les VIP – en plus, bien sûr, des laissez-passer désignés pour chaque parking et/ou zone de spectateurs.

Cependant, après avoir reçu des informations sur la dernière étape du calendrier 2021 de la F1 d’une source tard vendredi soir et vérifié les détails les plus fins de la voiture, je me rends au centre des médias à temps pour partager les nouvelles avant la publication officielle – mais c’est proche. Par la suite, je me suis occupé de la réservation de vols et d’hôtels avant que les membres de l’équipe ne s’en occupent. Pour les pigistes, chaque centime compte et les frais quadruplent facilement une fois les dates confirmées.

J’avais prévu de me diriger vers Eau Rouge pour le FP3 mais ma demande de tabard de journaliste est refusée car je devrais passer par des lieux publics, en violation du code Covid. Pour les vivaneaux au bord de la piste, c’est différent car ils sont dans des bulles différentes et n’accèdent pas au paddock. Dans l’ensemble, un énorme dégringolade alors que j’avais vraiment hâte de savourer la vue de Max Verstappen et Lewis à travers ce virage le plus emblématique, sur le mouillé.

La pluie incessante signifie également que le contact face à face avec les sources est difficile car les membres de l’équipe se blottissent évidemment à l’intérieur, et sous Covid, il est interdit aux médias d’entrer dans les unités d’accueil. Pourtant, certaines sources sont prêtes à endurer le mouillé pour discuter.

J’ai entendu dire qu’Alfa Romeo annoncerait Valtteri Bottas – comme révélé ici début juillet – en tant que remplaçant de Kimi Raikkonen à domicile à Monza; d’où des retards dans la confirmation de George Russell chez Mercedes. Cela rejoint deux commentaires récents de Toto Wolff : que Mercedes a pris sa décision finale et confirmera sa programmation 2022 en septembre.

Cela dit, je suis quelque peu surpris lorsque le PDG de Williams, Jost Capito, me dit plus tard que si une décision a été prise concernant l’avenir de son pilote, il n’en a pas encore été informé. Plus à venir de lui plus tard cette semaine.

Pendant les qualifications, je joue en pariant sur George Russell pour une place parmi les trois premiers sur la grille, mais n’étant pas un parieur, je m’abstiens – à ma déception ultérieure.

Pourtant, il conduit une séance de stonking pour prendre la deuxième place et lors de la conférence de presse, je demande à Lewis Hamilton, qui n’a pas souhaité accueillir le pilote Williams en tant que coéquipier potentiel, s’il a révisé son opinion après que la star de Williams ait décroché les deux pilotes Mercedes malgré un équipement inférieur. .

« Je ne me sens pas différent », me dit Hamilton. « Je veux dire, George a fait un excellent travail toute l’année. Cela ne change vraiment rien.

«Je suis sûr qu’il a la pression sur lui tout comme Valtteri pour faire le travail. Et c’est super de le voir livrer. Je ne peux pas lui en vouloir.

Un collègue britannique des médias commente plus tard le regard de pierre du champion du monde. « Cela a été dit en serrant les dents. » La performance était probablement le pire cadeau d’anniversaire de 32e que Valtteri aurait pu souhaiter, nous sommes d’accord.

Le départ du circuit à 19 heures est l’affaire d’un instant car il y a peu de trafic à cause des fans qui partent immédiatement après les qualifications pour échapper à la pluie – la plupart se dirigeant vers leurs anciens campings boueux. Être fan à Spa peut être masochiste, et ça ne s’améliorera pas dimanche.

dimanche

N’ayant aucune difficulté à me rendre sur le circuit, je suis au centre des médias à 9h du matin et je m’occupe des formalités de visa pour les prochains Grands Prix de Russie et des États-Unis, puis je me prépare pour la journée.

Je remarque qu’aucune des navettes de paddock qui nous transfèrent en tant que simples mortels ne sont plus des minibus Mercedes Classe V comme par le passé. À Spa, des SUV Renault sont utilisés – aucun problème car la marque est représentée en F1. Cependant, les gros joueurs qui n’osent pas mouiller leurs Jimmy Shoos sont transportés vers/depuis le Paddock Club dans les Volvo et les KIA – des marques étrangères à la F1 – et je décide d’enquêter sur cette gifle extraordinaire pour les marques de F1.

Il s’avère que Mercedes a cessé de fournir des navettes l’année dernière, mais cela était passé inaperçu car Covid signifiait l’interdiction de tels services jusqu’à cet événement – ​​des voiturettes de golf ont transporté les médias à Budapest. Cependant, cette année, Mercedes est allé plus loin dans sa politique et ne fournit plus de véhicules de contrôle de course ou de navette VIP, à l’exception des voitures de sécurité et médicales (maintenant rouges) à 50% des événements, Aston Martin assurant le reste des courses.

Le promoteur s’approvisionne désormais en véhicules de n’importe où, et il n’est donc pas inconcevable que des VIP Mercedes soient transportés vers leurs suites d’accueil de 5 000 $ dans un KIA Niro.

Certains lecteurs ont demandé pourquoi si peu d’informations culinaires apparaissent dans les dernières éditions du journal. Simple : en raison de Covid, nous ne bénéficions plus de l’hospitalité (très appréciée) des équipes, nous sommes donc alimentés par le tarif du centre des médias. Cela va des baguettes au jambon et/ou au fromage et du café à la machine à sous (Monaco) aux repas complets à trois plats en Autriche. À Spa, on nous sert une variété de spécialités locales, y compris des gaufres omniprésentes. Très apprécié même sans frites.

Alors que l’heure de départ de la course approche, il est évident que l’événement est confronté à des perturbations massives, mais le mot de la FIA et de la F1 est que “nous aurons une sorte de course” – une formulation prophétique, comme il s’avère.

En 350 courses de F1, j’ai eu honte de ma passe trois fois : le Grand Prix de Grande-Bretagne 2000, le Grand Prix des États-Unis 2005 et aujourd’hui, chaque fois que j’ai craqué pour des milliers de fans, dont beaucoup, ayant économisé pendant un an pour couvrir des coûts non négligeables de assister à un grand prix et rêvé pendant des semaines de voir leurs héros en action, ont été traités avec cynisme par des gens qui devraient mieux savoir. Oui, cela correspond à 1% de ma participation, mais c’est un pourcentage de trop.

Les téléspectateurs méritaient également mieux – en particulier de la part de certains commentateurs qui ont débité des absurdités absolues qui ont alimenté la colère alors qu’ils se précipitaient pour combler les lacunes. Par exemple, tous les soi-disant experts qui pensaient sérieusement que la course pourrait être organisée lundi doivent consacrer le temps avant la course de ce week-end à Zandvoort à se familiariser avec les subtilités de l’organisation d’un grand prix.

Par exemple, pour organiser la course de Spa avec des fans, il faut au moins 2 000 employés de soutien et officiels, qui doivent tous être hébergés (de manière inattendue) pendant la nuit. Les maréchaux ont des emplois de jour et des engagements familiaux, consacrant leur temps (généralement) gratuitement au sport qu’ils aiment. Chaque tour a des médecins de service qui doivent retourner au travail ; les fans, eux aussi, ont des engagements qu’une course organisée sans détenteurs de billets ouvrirait une boîte légale de vers.

En tout état de cause, les prévisions annoncent encore plus de pluie pour lundi. Oui, les événements ont conspiré contre la F1 dimanche, mais un certain nombre de facteurs contributifs étaient bien dans le cadeau du sport, et une meilleure planification et prévoyance auraient pu éviter la farce.

Je retarde mon départ du circuit jusqu’à 23h car chaque carte de circulation montre des embouteillages massifs dans toutes les directions. En effet, les flux de médias sociaux montrent des tracteurs traînant des voitures hors de terrains de stationnement détrempés – apparemment, un agriculteur entreprenant facture 20 € par voiture, ce qui lui rapporte des milliers de dollars – ce qui ajoute simplement l’insulte à la blessure pour les fans débraillés.

