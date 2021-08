F1 Paddock Diary: Grand Prix de Belgique, première partie

Une autre foule énorme de fans de Max Verstappen est venue saluer le prétendant au championnat à Spa. Dieter Rencken apporte les dernières nouveautés du paddock du Grand Prix de Belgique.

Mercredi

Ayant déménagé à la lisière des forêts ardennaises en juin, j’ai la chance que mon grand prix “chez moi” ne se trouve qu’à 30 minutes en voiture du circuit de Spa Francorchamps tous les jours, sauf un week-end de Formule 1, où des dizaines de milliers d’oranges- Les fans vêtus de Max Verstappen descendent du nord de la frontière pour regarder leur héros se pavaner sur le circuit le plus vénéré de tous les grands prix.

Comme il est devenu habituel en ces temps, mon week-end de grand prix commence par un test Covid – dans ce cas à l’installation de Blanchimont située à côté du coin – mercredi. Mon itinéraire m’emmène le long de portions de l’aménagement original et à juste titre redouté du Spa. Je traverse Masta Kink, peut-être le coin le plus dangereux de tous, que des gens comme Jackie Stewart et le héros local Jacky Ickx ont pris à plus de 300 km/h. Aujourd’hui, c’est une voie publique apparemment anodine.

Stewart m’a dit une fois que chaque fois qu’il quittait son domicile en Suisse pour se rendre à une course à Spa ou au Nürburgring (original), il s’arrêtait à la porte en sortant, regardait dans le rétroviseur et se demandait s’il ‘ Je ne retournerai jamais à la maison. Bien que le site actuel soit considérablement raccourci et émasculé pour répondre aux normes de sécurité actuelles, il reste la quintessence d’un circuit “correct”.

jeudi

Le jour d’ouverture d’un grand prix est devenu à peu près routinier: arriver, me familiariser avec les restrictions Covid en place pour le lieu particulier, rattraper ses collègues – bien qu’il y ait eu quelques contacts à distance car la pause estivale ne s’applique pas officiellement à médias – puis préparez-vous pour les séances d’interviews de la «galerie des voyous» de la journée.

George Russell et Valtteri Bottas me disent qu’ils s’entendent très bien malgré la rivalité intense entre eux pour le deuxième siège Mercedes. Ensuite, je demande à Fernando Alonso si sa prolongation de contrat signifie qu’il a renoncé à rejoindre Graham Hill en tant que seul détenteur de la triple couronne de la course automobile – après avoir remporté le Grand Prix de Monaco et Le Mans 24, seul Indianapolis 500 reste en suspens pour le double champion espagnol.

Fernando affirme que la légendaire race américaine reste sur sa « liste de souhaits ». Je me demande s’il se rend compte que Juan Pablo Montoya, qui a besoin d’ajouter la course d’endurance à son palmarès pour compléter la couronne, pourrait le contempler. Le coller dans une voiture de compétition comme la Toyota et la LM24 est probablement plus facile à gagner qu’Indy, comme le prouvent sûrement les récents exploits d’Alonso.

De mon point de vue dans la cabine de commentaires située à côté du centre des médias, j’aperçois un certain nombre de fans emmenés dans des tours lents du circuit par un pantechnicon ouvert – le même véhicule que celui utilisé pour les défilés de pilotes – ce qui est un signe clair que la F1 bat progressivement le virus. Je pense que le promoteur attend jusqu’à 80 000 fans par jour pour une fréquentation globale de 200 000, dont 60 % de Néerlandais. C’était un sac mitigé pour ceux qui sont venus voir Verstappen en action vendredi – il a mené les temps, mais a terminé la journée dans la barrière aux Combes.

vendredi

Ou peut-être faire cela à 99%. En quittant la maison, mon GPS prédit un trajet de 45 minutes jusqu’au circuit, mais à peine suis-je engagé dans l’itinéraire suggéré que cela double le temps et je suis coincé dans un embouteillage entouré de voitures plaquées jaune, dont beaucoup avec des caravanes en remorque. Heureusement, une fois à proximité du circuit, une voie réservée aux détenteurs de laissez-passer offre un accès secondaire, réduisant ainsi de 30 minutes le trajet. Note à moi-même : prévoyez beaucoup plus de temps pour les deux prochains jours.

Deux points de discussion majeurs émergent lorsque nous entendons les chefs d’équipe entre les deux séances d’essais : la composition du reste du calendrier, et si le coût des dommages causés par l’accident doit être inclus dans les plafonds budgétaires, et qui doit le payer. – comme analysé ici pendant la trêve estivale. C’est un sujet délicat, la majorité des équipes étant contre toute concession, mais, comme le dit le patron de l’équipe Williams, Jost Capito, “C’est quelque chose dont nous devons discuter.”

Concernant le calendrier : un calendrier « définitif » doit être présenté aux équipes samedi. L’argent intelligent est sur le Qatar remplaçant le Japon – comme l’a révélé à l’origine .. Le dernier point d’éclair est la Turquie, qui a été ajoutée en remplacement de l’Australie, mais reste sur la « liste rouge » des voyages du Royaume-Uni, ce qui signifie que le personnel de F1 basé en Grande-Bretagne – environ 1 000 au total – est tenu de se mettre en quarantaine pendant 10 jours à son retour du pays. dans des conditions contrôlées à un coût de 2 250 £ chacun.

Ainsi, la F1 est confrontée à deux choix : réduire le calendrier à 22 courses (toujours un record, ce qui est encore plus remarquable compte tenu du Covid) en larguant la Turquie, ou la remplacer par un site du sud de l’Europe.

Samedi nous le dira, et pas trop tôt, car les équipes doivent prendre des décisions stratégiques concernant les pénalités, et plus les retards dans la finalisation du calendrier sont longs, plus les chances d’accusations de fixation du calendrier sont élevées contre la F1 alors que le championnat entre dans sa finale, tendue. étapes.

Red Bull profite également de l’occasion pour annoncer une prolongation de contrat pour Sergio Perez, qui a des ramifications pour le marché plus large des pilotes, en particulier pour Alexander Albon et Pierre Gasly.

Alors que la journée tire à sa fin, la séance d’essais de la manche de la W Series présente un horrible accident impliquant six voitures – heureusement sans blessures graves – à Raidillon, ce qui me rappelle à quel point la course automobile est devenue plus sûre. Pourtant, je doute que de nombreux pilotes d’aujourd’hui aient jeté un coup d’œil dans leurs rétroviseurs lorsqu’ils sont partis de chez eux avant ce week-end.

