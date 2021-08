F1 Paddock Diary: Grand Prix de Hongrie, deuxième partie

in

Un changement de PDG chez Honda pourrait-il conduire à un retour en Formule 1 plus tôt que tard ? Un Grand Prix du Texan apparaîtra-t-il au second semestre 2021 ? Dieter Rencken apporte plus d’histoires du paddock du Hungaroring ?

samedi

J’arrive sur le circuit et me dirige directement vers une interview de mi-saison avec le directeur de l’équipe Haas F1 Guenther Steiner, que je connais depuis son poste de directeur technique en 2005 chez Red Bull. Comme toujours, le Tyrolien du Sud est détendu lorsqu’il s’agit de donner des réponses directes – et parfois humoristiques – à des questions difficiles, que nous partagerons avec vous pendant les vacances d’été.

La pratique finale est mon temps sur la piste. Bien qu’il y ait un élément indéniable de “superfan” à l’expérience, être proche et personnel des voitures de F1 contemporaines nous permet d’apprécier ce qu’il faut pour gérer 1 000 ch sur un circuit serré et sinueux, et comment les caractéristiques des voitures diffèrent malgré les équipes qui travaillent pour les mêmes règlements. En effet, observer les différences de freinage, de lignes de virage et de vitesse entre les coéquipiers est tout aussi fascinant.

Je suis rejoint par le gourou hongrois de la F1 Sandor Mezaros et je sélectionne le virage trois pour comparer au mieux les approches des voitures sous des angles opposés. Sandor me présente un local qui a non seulement participé à chaque Grand Prix de Hongrie depuis 1986, mais qui a sans doute le meilleur nom pour notre sport : Kálmán Fi (photo). Pour ses amis, il est « Monsieur F1 ».

Après la séance, je parle au directeur général F1 de Honda, Masashi Yamamoto. Je lui dis qu’à la fin de l’année, l’entreprise aura quitté la F1 plus que toute autre – quatre fois, plus si l’associé Mugen est inclus – et je lui demande si ce rebondissement laisse espérer un retour du Big H en F1 après le sortie fin 2021.

Tout ce qu’il dira, c’est que Honda Motor Company a nommé un nouveau président et chef de la direction – Toshihiro Mibe – en avril de cette année. L’implication est claire : l’ancien PDG a pris la dernière décision, ostensiblement pour des raisons de durabilité, mais il est maintenant parti.

Je demande également pourquoi Honda n’entre pas en Formule E. « Parce que nous n’avons rien à en tirer », déclare Yamamoto-san à propos des réglementations restrictives de la FE, qui correspondent à la raison pour laquelle BMW a quitté le championnat électrique.

Étant donné que Suzuka appartient à Honda, je sonde les chances que le Grand Prix du Japon (le dernier de Honda – pour l’instant) ait lieu en octobre en vue des Jeux olympiques sans spectateurs. Il dit qu’une décision sera prise le 10 août. Cependant, d’autres sources indiquent que cela pourrait être un peu plus tard; dans tous les cas, d’autres détails du calendrier peuvent être attendus pendant la pause (voir ci-dessous).

Au cours de mes tournées, j’espionne le président de la FIA, Jean Todt, et le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, en train de discuter dans l’unité d’accueil de l’instance dirigeante. Je suppose que le sujet principal est la «préoccupation» exprimée par les commissaires après l’examen de jeudi de la saga de Silverstone. Vendredi, Horner a révélé que cela tournait autour des craintes que le patron de Mercedes F1 Toto Wolff ait pu influencer le processus en visitant les commissaires pendant les délibérations.

Ayant assisté à trois séminaires de commissaires et ayant rencontré la plupart des commissaires de F1 au fil du temps, je suis convaincu qu’ils ne peuvent pas être influencés, mais une visite non sollicitée dans une “salle d’audience” avec des “preuves” est certainement extraordinaire, et la FIA a précisé qu’un tel opportunisme ne être toléré.

Alors que je pars pour l’hôtel après les séances médiatiques de la journée, je suis alerté de l’actualité d’un « Grand Prix du Texas » TBA répertorié sur le site Web de F1 Experiences, un prestataire de services sous contrat. Je fais un suivi et on me dit que l’information a été publiée par erreur mais qu’il s’agit d’un événement d’urgence de peur que d’autres ne soient annulés en raison de Covid.

dimanche

Ma première escale est Ariane Franck-Meulenbelt, qui a hérité du rôle de promotrice du Grand Prix de Hongrie de son père Tamas, instigateur de l’événement. Elle me dit que le Hungaroring attend 65 000 spectateurs le jour de la course, avec une fréquentation d’environ 130 000 sur les trois jours – et c’est ce qui s’avère lorsque les chiffres du jour sont publiés.

Un programme de mise à niveau de trois ans commencera l’année prochaine, ajoute-t-elle, avec l’amélioration de l’entrée principale et des routes d’accès, suivi d’extensions de tribunes et, la troisième année, d’un nouveau complexe de paddock. Incroyablement, l’événement a maintenant 35 ans, ayant été organisé pour la première fois alors que le pays était sous le régime communiste ; en effet, en termes de continuité sur un seul circuit, il n’est dépassé que par Monza.

Lors de mes pérégrinations avant le départ, je reconnais un visage familier, celui de Bobby Epstein, promoteur du Grand Prix des États-Unis. Je ne résiste pas à l’interroger sur le Grand Prix du Texas, et il confirme que des discussions sont en cours mais que rien n’a été contracté.

La date provisoire est du 14 au 17 octobre, et il fait tout son possible pour un format de qualification pour le sprint afin de différencier les deux événements. En effet, en tant que promoteur, il est très enthousiasmé par le format sprint.

Bobby me dit qu’ils ont commandé un pont piéton de 170 pieds de long pour relier des parties du champ intérieur qui ne peuvent actuellement pas être peuplées en raison de l’accès, ce qui portera la capacité à 140 000. Il espère que la course de cette année battra tous les records de participation sportive aux États-Unis lorsqu’elle sera mesurée sur trois jours.

De manière unique, le Hungaroring offre cette année une terrasse médiatique avec vue sur la voie des stands, le paddock et la ligne droite principale, et l’a choisi comme point de vue privilégié pour le départ et les premiers tours. Pendant l’interruption du drapeau rouge, je suis captivé par l’efficacité de l’équipage de Max Verstappen alors qu’ils s’éloignent sur sa Red Bull après qu’il ait été innocemment tagué lors de la séquence de crash du premier tour.

Je me réjouis pour lui que la réglementation actuelle autorise les réparations sous drapeau rouge, ce qui lui a permis de finir et de marquer des points – comme Lewis Hamilton à Silverstone et Imola avant cela – mais reste totalement opposé aux grosses réparations sous drapeau rouge, qui dans mon livre doit fonctionner selon les règlements du parc fermé. Tout travail en dehors de ceux requis par les changements de conditions climatiques devrait obliger la voiture à repartir en fond de grille.

Après la course, le trafic est extrêmement dense en raison à la fois de la participation encourageante des fans et du temps plutôt orageux – ce qui rend mon trajet de 35 km jusqu’à l’aéroport plutôt difficile. J’arrive finalement à la porte avec quelques minutes à perdre et je rentre à la maison juste après minuit.

C’est la fin de la première moitié de cette saison imprévisible – lancez-vous sur mon grand prix à domicile à Spa le 29 août !

