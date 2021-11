F1 Paddock Diary: Grand Prix de Mexico, deuxième partie

Yuki Tsunoda n’avait pas réalisé à quel point il avait affecté les tours des pilotes Red Bull à la fin des qualifications jusqu’à ce qu’il parle aux médias. Dieter Rencken apporte cette histoire et plus encore du paddock.

samedi

Malgré un délai de 45 minutes pour rejoindre la piste, la circulation dense me fait presque rater mon rendez-vous café et croissants de 9h30 avec le patron de l’équipe Sauber Frédéric Vasseur. J’arrive juste à temps.

Nous discutons de ses projets de pilote et d’autres extraits, puis il se rend à une réunion du patron de l’équipe avec le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali. Une source de F1 m’a dit plus tard que la réunion avait été informée que trois grands prix avaient prolongé leurs contrats, ou envisageaient de le faire dans un proche avenir. L’argent intelligent revient à Abou Dhabi, en Espagne et à Singapour qui mettent la plume sur papier, ce qui à son tour sape les espoirs d’un certain nombre d’espoirs.

Habituellement, je me dirigeais vers la piste pour les essais finaux, mais la FIA a assoupli un certain nombre de restrictions, alors je demande plutôt un tabard pour la voie des stands et passe l’heure à errer de haut en bas, à observer les équipes travailler sur leurs horaires de course. C’est ma première visite dans la voie des stands pendant une session depuis près de deux ans – un autre signe bienvenu que la F1 revient progressivement à la normale – et je me sens un peu nerveux chaque fois que j’entends un moteur démarrer.

Je passe le temps de la qualification à parler aux différents responsables des médias de l’équipe, puis je déjeune à la cantine des médias – rosbif et purée de légumes, suivi d’un gâteau «chocbanana». Des trucs savoureux. Je rencontre également l’un des habitants colorés du paddock en tenue du «Jour des morts».

A peine mangé que je reçois un appel de Graham Stoker, vice-président pour le sport et candidat à la présidence de la FIA au Mexique dans le cadre du projet de casque abordable de l’instance dirigeante – qui a conclu la semaine dernière un pacte avec Uber Eats pour que tous leurs chauffeurs-livreurs portent le bon marché mais couvre-chef efficace. Les équipes ont chacune livrée un casque par pilote dans le cadre de la campagne, et elles le sont aussi. Le temps est trop court pour Stoker et moi pour explorer son manifeste électoral, nous acceptons donc de nous rattraper la semaine prochaine.

Après l’heure de qualification, la seule histoire dans le paddock est de savoir comment Red Bull a réussi à arracher la défaite aux mâchoires de la victoire, mais le moment le plus marquant pour moi est le visage de Yuki Tsunoda dans la soi-disant « zone mixte » des médias lorsqu’il se rend compte de sa politesse s’écarter du chemin de Sergio Perez a indirectement fait échouer les derniers runs des deux pilotes Red Bull.

Les implications complètes de l’incident ne sont apparues à la jeune femme de 21 ans qu’après que les médias rassemblés lui ont demandé son avis sur l’incident et que son responsable des médias a rejoué les images sur son téléphone. De toute évidence, Tsunoda n’avait pas été au courant de ce qui s’était passé derrière lui.

« Est-ce que j’ai fait quelque chose de mal? » nous demande-t-il alors que des rides d’inquiétude plissent son visage juvénile. Non, il ne l’a pas fait, comme l’analyse de l’incident l’a clairement montré.

Après le dernier des entretiens, je fais mes bagages et je me dirige vers la navette. Le trafic est aussi horrible que 10 heures plus tôt et ce n’est pas étonnant – les promoteurs rapportent une foule de 135 000 personnes au deuxième jour. S’ils avaient signalé le double, j’aurais cru que les stands étaient trop emballés.

dimanche

Bien que je n’aie pas de rendez-vous en avance, je pars à mon heure habituelle pour compenser le trafic, qui s’avère être, pour le moins, pire que le samedi. Une fois sur le circuit je me dirige vers le centre de test Covid pour ma dernière invasion nasale du week-end avant de rentrer chez moi lundi soir.

Je cherche des informations générales auprès des équipes sur leurs points de vue respectifs sur le plafond des coûts et les changements de réglementation de 2022. Sans exception, tous semblent croire que la saison à venir sera une amélioration par rapport à cette année – mais la logique veut que pour chaque équipe qui progresse sur la grille, une autre doit glisser. Bien sûr, ils ne peuvent pas tous avoir raison. Plus à ce sujet plus tard dans la semaine.

Mon prochain arrêt est Haas pour discuter avec le directeur de l’équipe Guenther Steiner vers 2022 et pour rencontrer le directeur d’Uralkali, Paul Ostling, qui est au Mexique pour superviser le partenariat de l’entreprise avec l’équipe américaine. Son chauffeur Nikita Mazepin est le fils de l’actionnaire majoritaire d’Uralkali, Dmitry Mazepin.

J’interroge Ostling sur leurs projets de faire appel du jugement perdu dans l’affaire qu’ils ont intentée contre les administrateurs de Force India, qui a été vendu à Lawrence Stroll (et a depuis muté en Aston Martin F1 Team) plutôt qu’à Uralkali, qui aurait présenté une meilleure offre. .

Bien qu’Ostling ne fasse aucun commentaire sur les plans, il déclare qu’Uralkali se concentre sur l’avenir et aide Haas à s’améliorer, ce qui est le plus proche d’un aveu selon lequel tout appel est hors de propos.

Le prochain arrêt est un moment fort du week-end. Je me précipite sur la grille car je dois être là avant 12h20 (lorsque la voie des stands s’ouvre) ou attendre jusqu’à 12h30 (fermeture). Les marches sur la grille tant manquées étaient la partie préférée de mes week-ends de course avant Covid, et maintenant elles sont de retour, bien qu’avec des restrictions de nombre. On ne se rend pas compte à quel point on manque quelque chose de bien jusqu’à ce qu’on l’enlève.

Je rattrape divers membres de l’équipe alors que je monte sur la grille, en m’arrêtant finalement auprès du pilote de la voiture de sécurité Bernd Maylander, debout à côté de l’AMG GT R rouge. Comme l’a révélé à l’origine ., à partir de cette saison, les tâches sont réparties entre Mercedes et Aston. Martin’s Vantage, alors je demande à Bernd laquelle des deux il préfère.

Il estime que la Vantage est meilleure sur les circuits serrés, étant plus légère et plus compacte, tandis que l’AMG plus lourde et plus grande est à son meilleur sur des circuits rapides et fluides où elle peut utiliser ses 60 ch supplémentaires à bon escient. Donc Silverstone est fait sur mesure pour l’AMG, alors que la Vantage est mieux adaptée à Monaco, je demande ? — Oui, hoche-t-il la tête avec un sourire.

Avec une heure de départ de la course – le plus tôt sera le mieux, disons-je – tout est terminé à 15 heures, alors je me dirige vers la zone mixte pour obtenir les commentaires des conducteurs avant le début des appels Zoom (intérieurs). Lors de sa séance, Christian Horner, qui a laissé entendre samedi que ses deux pilotes avaient été « Tsunoda’d », concède avoir été un peu dur avec le rookie d’AlphaTauri.

Je quitte le circuit après cinq heures et demie, arrivant à l’hôtel une heure plus tard pour laisser suffisamment de temps pour préparer mon prochain vol. J’ai également rapidement rattrapé mon retard sur les journaux, apprenant du Times que les universités sont invitées à ne pas accepter les dons d’une fiducie formée par l’ancien président de la FIA Max Mosley, à la lumière de son lien avec du matériel raciste distribué par le parti politique de son père. Mosley ne peut même pas trouver la paix après sa mort…

