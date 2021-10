F1 Paddock Diary: Grand Prix de Turquie, deuxième partie

Istanbul Park était autrefois associé à une fréquentation lamentable, mais une foule décente s’est présentée pour le neuvième Grand Prix de Turquie. Aura-t-il une dixième course ?

samedi

Je quitte mon hôtel à 9h ; à l’approche du circuit, il est clair qu’un trafic dense nous attend malgré une route d’accès à six voies, trois dans chaque sens. Heureusement (pour nous), le service de la circulation a délimité l’une des contre-voies en une route express F1, mais cela ne sert à rien à un carrefour principal, où je surveille cinq agents de service, chacun agitant la circulation dans une direction différente. Pas étonnant que ce soit complètement chaotique.

J’ai un entretien avec un chef d’équipe prévu mais en raison de la pluie, il est reporté – il ne souhaite naturellement pas rester sous la pluie et je ne suis pas autorisé à entrer dans l’unité d’accueil de l’équipe en raison des restrictions de Covid-19, mais seulement 20 minutes plus tôt, j’ai ‘avais partagé une navette avec certains mécaniciens de son équipe. Un collègue raconte plus tard une histoire similaire après l’annulation d’un café (à l’extérieur) avec un autre chef d’équipe pour la même raison.

Au lieu de cela, je me promène dans le paddock – pluie ou pas – où je tombe sur Mark Webber, qui me remercie pour la pièce d’Oscar Piastri que j’avais écrite après Monza. J’espère que cela aidera le jeune Australien talentueux à atteindre la F1 – sur son record de série d’alimentation, il le mérite certainement plus que la plupart, mais il est bloqué par le manque de budget. La F1 doit mettre en place une forme de système de promotion pour les champions de F2.

Pour FP3, je prends un tabard et me dirige vers la chicane pour une visualisation au bord de la piste. En route, j’espionne un panneau d’affichage Visit Qatar et réfléchis à la façon dont le Moyen-Orient est désormais le territoire de choix pour la F1 : de zéro course en 2003 à (actuellement) quatre dans un rayon de 1 000 milles à Bahreïn et cinq avec la Turquie. Ajoutez à cela la propriété bahreïnie de McLaren et les anciens actionnaires de Ferrari à Abu Dhabi et c’est clairement un marché en plein essor.

J’ai choisi la chicane comme premier point de vue pour deux raisons : elle est la plus proche du centre des médias et donc pratique si la bruine incessante se transforme en pluie, et il est captivant de voir les conducteurs passer d’une conversation complète à un rythme de marche relatif – sur le mouillé, sans erreur, tour après tour.

Le plus impressionnant ? Yuki Tsunoda, qui aime clairement tisser son AlphaTauri à travers le complexe. Les différents sons du moteur sont tout aussi captivants, les quatre voitures à moteur Honda sonnant plus rauque que les autres lorsqu’elles sortent du dernier virage et descendent la ligne droite principale. Par la suite c’est l’heure d’un autre test Covid, cette fois pour mon vol retour.

Après les qualifications et les sessions médiatiques subséquentes, je rencontre Mario Isola de Pirelli pour une démonstration de leur « grip machine » à tricycle. Le dispositif récemment introduit permet au fournisseur officiel de pneus de F1 de générer des données plus utiles sur l’adhérence de la surface de la piste.

L’engin mesure l’adhérence longitudinale lorsqu’il est poussé le long de la ligne de course à une vitesse d’un mètre par seconde (3,6 km/h), puis convertit les lectures en adhérence latérale. Il fonctionne en mesurant la différence d’adhérence entre les roues avant et arrière. Des trucs fascinants.

Je quitte le centre des médias à 21 heures, après avoir dégusté un dîner turc typique composé de viande de döner, de riz et de salades, suivi de baklava. Une chose est sûre : le personnel du circuit interurbain est des plus accueillants et fait tout son possible pour rendre notre visite aussi facile et productive que possible. C’est ainsi que je me souviens de la médiathèque de 2011, et cela n’a pas changé.

dimanche

Un trafic chaotique nous accueille sur le chemin du circuit. Un collègue raconte plus tard son histoire de malheur d’être coincée pendant trois heures après avoir raté la voie express de la F1. Il est bien sûr crucial que le personnel de la F1 soit confronté à des retards minimes, mais je pense aux fans qui subissent de tels inconvénients, généralement deux fois par jour. Si le sport de F1 est sérieux au sujet des expériences des fans, alors les plans de circulation devraient faire partie de son manuel de normes de circuit.

Cela dit, il est encourageant de noter que le promoteur a vendu 70 000 billets de trois jours (seulement) et s’attend à plus de 100 000 fans sur les trois jours. Cela marque une augmentation massive par rapport à 2011 – mon estimation à l’époque était inférieure à 20 000 le jour de la course – et de bon augure pour un retour à Istanbul, ne serait-ce que pour remplacer les événements d’abandon (potentiellement Singapour). Cependant, on me dit que le niveau des frais d’hébergement pour une course programmée a rebuté le promoteur turc.

Au cours d’une visite du paddock, j’apprends que la Chine est susceptible de perdre sa place dans le calendrier F1 2022, ouvrant ainsi une date d’avril pour Imola et garantissant la place de Paul Ricard – probablement la dernière course sur le site appartenant à la famille Ecclestone. Les discussions confirment également que la course de Sao Paulo le 14 novembre aura lieu après que le gouvernement brésilien a levé ses exigences de quarantaine. Ainsi 22 courses cette année semble certaine.

Les restrictions de voyage et de Covid semblent faire des ravages sur la F1 et les équipes – j’ai entendu dire que 100 membres du personnel (25% de l’effectif) auront quitté la F1 d’ici la fin de 2021 – pas toutes remplacées non plus, les équipes perdant également du personnel. Une plainte courante est le niveau de restriction qui leur est imposé sous Covid – y compris la perte de liberté de mouvement après les heures de travail. « Nous sommes traités comme des enfants », a déclaré l’un d’eux.

De telles mesures pourraient être acceptables si elles étaient appliquées de manière cohérente pour empêcher la contamination – mais les navettes mêmes qui transportent les médias (et un mélange de membres de l’équipe et d’autres membres du personnel de F1) après la course voient le service comme des autocars VIP. Comment la F1 peut-elle justifier des « bulles » et des restrictions réglementaires – avec des interdictions et des réprimandes pour les infractions – dans de telles circonstances ? Le monde a évolué et pas la F1.

Je quitte le centre des médias à 21 heures après une visite très agréable en Turquie, une visite qui a livré une course fulgurante qui a parcouru toute la distance malgré les embruns et la surface imprévisible. J’espère sérieusement que nous reviendrons le plus tôt possible. Cependant, je ne serai pas au Texas dans quinze jours, car les formalités de visa au moment de prendre ma décision signifient que RJ O’Connell (@RJoconnell89), contributeur IndyCar de ., me remplacera.

