F1: Pirelli a déclaré que les défaillances de pneus n’étaient pas causées par une tricherie

Les pilotes de Formule 1 ont déclaré qu’ils se sentaient rassurés par une longue réunion avec Pirelli vendredi pour discuter des défaillances de pneus subies par deux d’entre eux lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Un dissident notable était Max Verstappen, l’un des deux pilotes qui ont connu les échecs, ce qui lui a coûté une victoire probable dans la course, qui a déclaré qu’il n’était “toujours pas satisfait” de l’explication donnée par Pirelli pour les échecs. Cependant, plusieurs de ses rivaux se sont dits satisfaits du déroulement de la rencontre.

“Nous avons eu beaucoup d’explications”, a déclaré Daniel Ricciardo. « Il y avait aussi beaucoup de questions.

«Ce fut une conversation assez productive, je pense. Il y avait une implication de tout le monde donc c’était positif.

Les pilotes ont longuement discuté avec le responsable du sport automobile de Pirelli Mario Isola et le responsable des monoplaces de Formule 1 Nikolas Tombazis des échecs subis par Verstappen et Lance Stroll il y a deux semaines.

Alors que Pirelli a nié que tout problème avec son produit avait causé les échecs, il a également déclaré que les équipes de pilotes – Red Bull et Aston Martin – avaient respecté leurs prescriptions sur la façon dont les pneus devaient être utilisés. L’explication a laissé des questions sur la façon dont les échecs sont survenus.

“Certainement avant la rencontre, il y avait un petit manque de clarté”, a déclaré Ricciardo. «Est-ce que les autres équipes ont en quelque sorte enfreint les règles, est-ce que Pirelli ne nous a pas donné quelque chose d’assez bon?

« Je pense que nous avons quitté la réunion avec une meilleure compréhension. Je vais être honnête, je ne comprends pas les pneus ou la technologie impliquée mais j’étais un peu plus à l’aise après notre discussion d’hier soir.

Ricciardo a ajouté qu’il était “définitivement plus à l’aise de quitter la réunion que ce que j’étais auparavant”.

La FIA a introduit une directive technique révisée pour ce week-end imposant de nouvelles restrictions sur la façon dont les pneus doivent être utilisés. Jeudi, Isola a déclaré que les échecs se sont produits parce que les pneus de certaines équipes ont atteint une pression inférieure à celle attendue par Pirelli, mais a souligné que “nous n’avons pas dit que les équipes ont fait quelque chose qui n’est pas autorisé dans le règlement”.

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, a déclaré que Pirelli a déclaré aux pilotes que les équipes qui ont subi les échecs n’avaient pas enfreint les règles.

“Ils ont également fait comprendre à tout le monde, car il a été question dans les médias que certaines équipes trichaient, ce qui n’est pas le cas et ce n’est pas ce que Pirelli a dit. Donc, ils disent essentiellement que les médias ont changé les choses et qu’ils n’ont blâmé aucune équipe. »

Le pilote Red Bull a qualifié la réunion d'”intense” et a déclaré que Pirelli “a donné des explications et qu’ils semblent plus à l’aise avec les prescriptions qu’ils ont données”.

Le pilote Ferrari Carlos Sainz Jnr a déclaré que la réunion avait été “très productive” et a déclaré qu’il sympathisait avec le défi auquel Pirelli est confronté dans la conception de pneus pour faire face aux vitesses de virage et au poids croissants observés en F1.

« Honnêtement, je me sens en quelque sorte pour Pirelli. Nous essayons de continuer à comparer le produit à des années et des années en arrière. Et je suppose qu’il y a des années et des années, Pirelli et d’autres fabricants n’avaient pas les limites des matériaux qu’ils peuvent utiliser pour construire le pneu et ils ne produisaient pas vraiment un pneu pour maintenir les niveaux d’appui que nous avons plus 800 kilos d’une voiture .

“Le fait que nous soyons plus rapides qu’il y a 10 ou 15 ans avec 150 kilos supplémentaires sur la voiture, cela montre juste la quantité de stress qui est imposée aux pneus et à quel point Pirelli a un travail difficile.”

Sainz a déclaré que les pilotes avaient dit à Pirelli de faire preuve de prudence. «Nous essayons de les soutenir, mais nous sommes en tant que conducteurs qui demandent [them to] soyez aussi prudent, aussi sûr que possible avec tout, car nous ne voulons pas d’accidents.

