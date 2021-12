F1 : Que signifient les drapeaux jaune et rouge ?

Les conducteurs doivent réduire leur vitesse lorsqu’un drapeau jaune leur est présenté (Photo : Miguel Medina/.)

Si le Grand Prix d’Arabie Saoudite le week-end dernier était quelque chose à faire, alors nous pourrions être prêts pour de nombreux stewards agitant à nouveau des drapeaux à Abu Dhabi.

La bataille de Max Verstappen et Lewis Hamilton s’est finalement terminée dimanche lors de la dernière course de la saison.

Les pilotes Red Bull et Mercedes sont tous deux à égalité de points (369,5) avant que le vainqueur d’aujourd’hui remporte toute la course et il y aura certainement beaucoup de controverse et les points de discussion viendront le drapeau à damier.

En Arabie saoudite, il y en a eu beaucoup, avec jusqu’à cinq pilotes qui n’ont pas terminé la course et plusieurs arrêts à la suite de collisions de voitures.

Avec des incidents dangereux se déroulant sur la piste, les commissaires de bord jouent un rôle important en avertissant les conducteurs des dangers potentiels en agitant des drapeaux de différentes couleurs…. mais que signifient-ils exactement ?

Drapeau jaune

C’est l’événement le plus courant en F1 et cela signifie souvent qu’il y a un danger sur la piste.

Si un commissaire agite un drapeau jaune, il avertit les conducteurs de ralentir et un seul drapeau agité indique un danger sur la surface de course elle-même, comme des débris ou une voiture à l’arrêt.

Si le drapeau unique est immobile, il avertit les pilotes qu’il y a un danger à proximité de la surface de course.

Deux drapeaux jaunes agités signifient que les conducteurs doivent réduire leur vitesse immédiatement et être prêts à s’arrêter ou à changer de direction.

Un commissaire agite un drapeau jaune alors que la voiture de sécurité passe en arrière-plan (Photo : Dan Istitene/.)

Dans les deux cas, les commissaires sportifs doivent être convaincus que la voiture a considérablement réduit sa vitesse et ne pas le faire peut entraîner des pénalités.

Pendant une période de drapeau jaune, les dépassements ne sont pas autorisés, sauf s’il est clair qu’une voiture ralentit avec un problème évident.

Si une voiture de sécurité a été déployée à la suite de l’incident du drapeau jaune, un drapeau indiquant « SC » sera présenté aux pilotes à côté du drapeau jaune, comme le montre l’image ci-dessus.

drapeau rouge

Un drapeau rouge est signalé aux pilotes s’ils doivent interrompre la séance.

Un accident sur la piste, de mauvaises conditions météorologiques ou de mauvaises conditions de piste peuvent tous justifier l’utilisation d’un drapeau rouge.

Les pilotes devront ralentir immédiatement, ne pourront pas dépasser et suivre la piste jusqu’à la voie des stands avec prudence.

Drapeau vert

Un drapeau vert suivra souvent un drapeau jaune pour indiquer aux pilotes que l’incident a été résolu ou que la voiture de sécurité a quitté la piste, ce qui signifie que la course normale peut reprendre, y compris les dépassements.



