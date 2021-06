F1 : “Quelque chose de fondamentalement faux” avec Mercedes

Après deux séances d’essais frustrantes, Valtteri Bottas dit que le rythme de Mercedes à Bakou montre qu’ils ont un sérieux problème.

Bottas a terminé la première séance d’entraînement de ce matin neuvième, avec son coéquipier Lewis Hamilton septième. La paire a glissé plus loin dans l’autre lors de la deuxième séance d’essais, n’atteignant ni le top 10, avec Hamilton 11e et Bottas seulement 16e.

Bottas a déclaré que sa voiture se sentait “un peu mieux, peut-être, à long terme, mais nous manquons toujours de rythme et c’est sûr”.

“Je pense donc qu’il y a quelque chose de fondamentalement faux et nous devons comprendre quoi”, a-t-il ajouté.

Il a admis que l’équipe faisait face à “une longue nuit ce soir” lors de réunions d’ingénierie pour déterminer pourquoi elle était plus lente d’une seconde par tour que les Red Bulls.

Mercedes est arrivée en Azerbaïdjan dans l’espoir de rebondir après un week-end difficile à Monaco. Mais Bottas a déclaré que Bakou avait, jusqu’à présent, été pire que prévu.

« C’était plus dur, oui. Monaco n’a pas été facile, mais au moins nous y étions plus ou moins au moment des qualifications et maintenant nous semblons un peu en retrait.

« Cela a donc été une journée plus difficile que prévu et nous devons découvrir exactement pourquoi. »

Bottas a déclaré qu’il ne pouvait pas encore déterminer ce qui causait le manque d’adhérence. « Pas encore, mais nous allons le découvrir.

« Honnêtement, le principal est le manque d’adhérence et à cela il peut y avoir de nombreuses raisons. Donc pour le moment, je ne sais pas. Pas une journée facile. Et beaucoup de travail à faire.

“On a l’impression que c’est juste une adhérence globale, l’équilibre n’est pas si loin”, a-t-il ajouté. “D’accord, la voiture est peut-être un peu imprévisible, mais on a juste l’impression qu’elle manque d’adhérence et qu’elle glisse.”

