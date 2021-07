F1: Raikkonen était “trop ​​optimiste” lors du choc du GP de Grande-Bretagne

Sergio Perez a balayé son affrontement au Grand Prix de Grande-Bretagne avec Kimi Raikkonen comme un «excès d’optimisme» de la part de ce dernier alors qu’ils se battaient pour la 11e place.

Après la course de qualification de sprint de samedi, Perez a commencé le grand prix depuis la voie des stands. Il croise Raikkonen après son premier arrêt au stand et le dépasse pour la 13e place. Il s’est hissé à la huitième place, puis s’est arrêté une deuxième fois et a reculé derrière le pilote Alfa Romeo.

L’avantage de la durée de vie des pneus de Perez lui a permis de dépasser plusieurs voitures et de se rapprocher de Raikkonen, et ils sont entrés côte à côte dans le complexe du Club avec six tours à faire. Alors que Perez le dépassait à l’extérieur, Raikkonen filait à la 16e place. Les commissaires ont décidé de ne prendre aucune mesure suite à l’incident.

“Je pense qu’il était juste trop optimiste”, a déclaré Perez. « Il s’installait très tard dans [turn] 15. Je l’ai dépassé à l’extérieur, puis à 16 ans, j’étais à l’intérieur, donc j’étais devant lui et il a essayé de rester à l’extérieur.

Raikkonen pensait que son rival « ne m’avait peut-être pas vu » avant son vrille, mais n’a pas été dérangé par l’absence de blâme pour l’incident.

Après la bagarre, Perez a fait un troisième arrêt au stand et est à nouveau tombé derrière Raikkonen, et a terminé 16e mais avec le tour le plus rapide. La décision de Red Bull de retirer Perez de la 10e place pour du caoutchouc frais a privé le vainqueur de la course Lewis Hamilton d’un point de championnat supplémentaire.

Perez a déclaré que le Grand Prix de Grande-Bretagne était « définitivement un grand week-end à oublier ».

“Nous n’avons pas pu faire autant de progrès que prévu”, a-t-il expliqué. « Nous nous sommes retrouvés dans une position très difficile avec les pneus. Dès que nous sommes montés dans le train DRS, il était assez difficile de dépasser les gens.

«Je pense que P7 était possible aujourd’hui, définitivement. Je pense que Lance [Stroll] et Fernando [Alonso], avec quelques tours de plus, j’aurais certainement pu les obtenir, mais plus que cela était assez difficile et à la fin pour des raisons stratégiques, nous avons décidé de [pit]. “

Perez a déclaré que Red Bull avait adopté une approche flexible de sa stratégie de course. « Nous sommes restés très ouverts, et dès que nous nous sommes retrouvés en position de circulation avec le train DRS, cela valait la peine d’essayer quelque chose de différent ».

Le manque de points signifie que Perez est tombé à la cinquième place du classement et que l’avance de Red Bull au titre a été réduite à seulement quatre points.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :