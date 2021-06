F1 Rate the Race: Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Qu’avez-vous pensé de la course d’aujourd’hui ? Partagez votre verdict sur le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

. a organisé des sondages sur chaque course de F1 depuis 2008 pour savoir quels fans ont pensé à chaque manche de la saison.

Participez au dernier sondage et donnez votre verdict sur la course : 10 étant le plus haut et 1 le plus bas. Veuillez voter en fonction de la façon dont vous avez trouvé la course divertissante et excitante, et non en fonction de la performance de votre pilote ou équipe préféré.

Quels ont été les meilleurs et les pires moments de la course ? Quelle est la principale chose dont vous vous souviendrez à ce sujet ? Notez la course sur dix et laissez un commentaire ci-dessous :

Noter le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 sur 10

1 (2 %)2 (0 %)3 (1 %)4 (2 %)5 (3 %)6 (7 %)7 (19 %)8 (33 %)9 (22 %)10 (11 %)

Nombre total d’électeurs : 183

