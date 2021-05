F1: Red Bull a été “trop ​​lent” pour gagner en Espagne

Red Bull n’avait aucune option stratégique pour remporter le Grand Prix d’Espagne car ils n’étaient pas assez rapides, estime Max Verstappen.

Bien qu’il ait pris la tête de la course d’hier au départ et dirigé le peloton pendant 54 tours, Verstappen a déclaré qu’il était inévitable que Lewis Hamilton trouverait un moyen de le dépasser pour gagner car ils étaient «trop lents».

“C’est comme ça que vous résumez”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de la FIA après la course. «Il n’y a pas grand-chose d’autre à vraiment discuter.

«J’ai tout essayé pour le gérer aussi bien que possible, en m’occupant des pneus et d’autres choses, mais ce n’est tout simplement pas suffisant quand derrière vous, ils vous poussent juste à [that] taux. Vous voyez qu’il y a clairement un peu plus de rythme. »

Verstappen a subi la pression de Hamilton à la fin du premier relais. Le pilote Red Bull a anticipé l’appel au stand de Mercedes pour Hamilton en entrant lui-même sans alerter son équipe.

Cependant, Hamilton a fait son deuxième arrêt au stand avant Verstappen, et a pu le rattraper et le dépasser pour gagner.

“Vous essayez de suivre le rythme et de faire la meilleure stratégie possible, mais même si je pense que nous étions allés, disons, pour ce deuxième arrêt plus tôt, je ne pense pas que j’aurais rattrapé Lewis après cela,” dit Verstappen.

«Sur les médiums, je pense que j’étais juste un peu plus lent. Pour Lewis, être aussi proche sur une piste comme celle-ci, tout le temps en une seconde, parfois avec DRS, cela montre juste que je ne pouvais pas faire grand-chose pour faire une différence.

Revue du GP d’Espagne: Comment Mercedes a laissé Red Bull incapable de répondre à l’accusation de victoire de Hamilton«Bien sûr, vous en voulez toujours plus. Je pense que cela doit toujours être le but. Je pense que nous ne devrions pas être satisfaits d’une deuxième place pour le moment, mais néanmoins, nous avons tout essayé.

Red Bull a débuté la saison de manière prometteuse à Bahreïn où Verstappen a battu le duo Mercedes en pole position. Depuis, il dit qu’il est devenu clair que leurs rivaux ont un package plus fort le jour de la course.

«Cela a l’air bien quand vous êtes en tête pendant si longtemps dans la course, mais vous devez également vous pencher sur tout ce qui se passe tout au long de la course. Et je pense que, dans l’ensemble, nous manquions un peu de rythme en course.

«Cela a été un peu comme ça jusqu’à présent cette saison où cela semble être une qualification, nous sommes assez compétitifs et dans la course, nous avons un peu plus de mal.»

