F1 : Russell sera “très difficile” pour Hamilton

Le rival de Lewis Hamilton au championnat s’attend à ce qu’il ait un combat plus difficile si George Russell rejoint Mercedes en tant que coéquipier l’année prochaine.

Max Verstappen s’est dit impressionné par la performance de Russell à Spa, où les deux hommes se partageaient la première ligne de la grille, et à Sakhir l’année dernière, où Russell a failli gagner en remplaçant Hamilton.

“S’il se joint à coup sûr, il rendra la tâche très difficile à Lewis”, a déclaré Verstappen. Russell devrait largement être confirmé comme remplaçant de Valtteri Bottas pour la saison 2022 de F1.

Verstappen a déclaré que Russell « a sauté dans la voiture à Bahreïn et l’était déjà, dès le premier tour, ce qui rendait la tâche très difficile pour Valtteri. Vous ne pouvez donc qu’imaginer ; plus vous acquerrez d’expérience dans cette voiture et plus vous vous y habituerez au sein de l’équipe, naturellement, vous deviendrez plus rapide.

Le pilote Red Bull a déclaré que sa propre expérience d’intégration dans l’équipe Red Bull aux côtés de Daniel Ricciardo montrait à quel point Russell avait une marge d’amélioration.

« Lorsque vous faites votre première course, vous êtes guidé par l’équipe sur la direction des réglages parce que vous ne savez tout simplement pas quoi faire vraiment, au départ, avec la voiture.

« Je me souviens de ma première course chez Red Bull, j’ai dit que nous suivrons un peu ce que fait Daniel parce que je n’ai aucune idée de la façon dont cette voiture doit aller vite. Parce que même si, bien sûr, les voitures de F1 se ressemblent beaucoup, la façon de les installer peut être très différente. »

Verstappen a déclaré qu’il était “très confiant” dans les capacités de Russell. “Déjà ce que vous pouviez voir, la performance qu’il a réalisée à Spa était vraiment bonne. Bien sûr, ils ont préparé la voiture un peu plus pour des conditions humides, mais néanmoins, faire cela dans une Williams était très impressionnant. Je m’attends donc à ce qu’il fasse très bien s’il l’obtient.

