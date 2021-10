F1 : « Un tour de plus et j’aurais crevé »

Esteban Ocon a déclaré qu’il n’aurait pas pu faire un tour de plus avec ses pneus après avoir terminé le Grand Prix de Turquie sans faire un arrêt au stand.

Le pilote Alpine a tenu 57 tours sur les pneus intermédiaires, il a commencé la course, remportant un seul point pour Alpine. Cependant, il a déclaré que l’équipe avait remis en question la stratégie avec lui, au cours de la course.

« Quand je me battais avec Seb [Vettel] nous débattions un peu, devrions-nous arrêter devrions-nous continuer? dit Ocon. « À l’époque, j’avais un très bon rythme, les pneus étaient en bon état et j’ai pensé qu’il fallait continuer, nous essaierions un risque et une récompense et à la fin cela a payé. Nous avons eu une petite récompense, ce qui est un point.

Cependant, dans les derniers tours, lui et son équipe étaient de plus en plus préoccupés par les dommages visibles sur ses pneus. « À la fin, nous nous demandions si le pneu avant allait durer ? Car ils étaient assez abîmés et on voit bien la corde [cord] de l’extérieur de celui-ci.

« Je pense qu’un tour de plus, je devrais [got] une crevaison et deux autres virages, j’aurais été dépassé par Giovinazzi. C’était une décision risquée, mais qui en valait la peine. »

Dans le dernier tour, Ocon s’accroche désespérément pour ne pas se faire doubler. « J’essayais d’éviter les trottoirs, de ne pas endommager davantage le pneu avant droit et j’étais surtout sept secondes plus lent que Giovinazzi. C’était donc un montant énorme et j’essayais de le garder sur la bonne voie. »

Ocon a déclaré que sa stratégie lors du Grand Prix de Turquie de l’année dernière lui avait donné la confiance nécessaire pour tenter sa course sans escale. « Pendant toute la course, j’ai pensé que c’était ce que nous devions faire parce que nous avions de bonnes connaissances de l’année dernière.

« Évidemment, c’est une piste très différente [surface] et il a séché plus que l’année dernière vers la fin, mais les conditions étaient assez similaires d’une certaine manière. Et l’année dernière, j’ai fait fonctionner toute la course avec un seul set parce que j’ai eu un incident au premier tour, donc j’ai probablement fait 57 tours ou quelque chose du genre.

« Alors cette année, j’ai pensé : faisons des choses similaires et voyons si cela fonctionne. »

Cependant, le souvenir d’Ocon de la course de l’année dernière était légèrement décalé. Il a été contraint de se rendre au stand dans le premier tour de cette course, lorsqu’il est passé à un autre train de pneus pluie pendant neuf tours, avant de terminer les 47 derniers sur un train de pneus intermédiaires.

