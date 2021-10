F1: Verstappen n’a pas de faiblesses évidentes

Sergio Perez dit qu’il est difficile d’être le coéquipier de Max Verstappen car le leader du championnat se comporte à un niveau élevé et ne commet aucune erreur notable.

Ayant rejoint Verstappen chez Red Bull après la saison dernière, Perez s’est dit impressionné par le niveau de performance que son coéquipier peut atteindre dans une voiture difficile à conduire.

« Ce n’est pas facile d’être le coéquipier de Max parce qu’il ne fait qu’un avec la voiture », a déclaré Perez. « Il livre vraiment à un très haut niveau.

Verstappen a maintenu un niveau constant de supériorité sur son coéquipier, se qualifiant régulièrement et terminant devant lui, ce que Perez a admis a eu un impact mental.

« Nous avons une voiture unique d’une certaine manière et cela n’a pas été facile », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de secret à ce sujet, mais vous devez être très fort mentalement après chaque journée et je pense que c’est l’une de mes forces, pour en tirer le meilleur parti et essayer de tirer le maximum de chaque dimanche. »

Le RB16B est « unique en ce sens que c’est quelque chose de très différent de ce à quoi j’étais habitué », a expliqué Perez. « Certaines voitures sont plus faciles à adapter que d’autres, certains conducteurs s’adaptent plus facilement [than] autres.

« J’ai eu un processus difficile pour m’adapter à la voiture, mais rien de trop dramatique. C’est évidemment un très bon package et très compétitif et Max montre que cette voiture est, sinon la meilleure, l’une des meilleures du marché.

Verstappen détient une avance de deux points sur Lewis Hamilton en tête du classement du championnat. Perez pense que son coéquipier « a été le pilote de la saison, pour être honnête, jusqu’à présent ».

« Je pense qu’il a fait le moins d’erreurs de quiconque là-bas », a déclaré Perez. « Il a mis les choses ensemble à un très haut niveau.

« La saison, c’est encore très long donc on verra plus tard, jusqu’à présent j’ai été surpris de manière très positive sur la façon dont il livre sans erreur à un niveau aussi élevé. »

Lorsqu’on lui a demandé si Verstappen avait des faiblesses, Perez a répondu : « Je vais devoir y réfléchir, mais je ne pense pas vraiment qu’il y en ait. Pas évidents, pour le moment.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :