“F1”, “Zelda” et “Space Jam”, les jeux vidéo les plus marquants de juillet

Les températures élevées et le désir de plage typique du mois de juillet ne sont généralement pas propices aux grands lancements de jeux vidéo, cependant, ce mois-ci des titres intéressants tels que “F1 2021”, “Cris Tales”, “Tchernobylite”, “Samurai Warrior 5” ou des classiques comme “Legend of Zelda” ou “Space Jam”.

Les amateurs de Formule 1 pourront profiter à partir du 16 juillet du dernier titre développé par Codemaster et Electronic Arts pour PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Mettez-vous dans la peau de Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Carlos Sainz ou Max Verstappen et atteignez la plus haute marche du podium dans le sport automobile mondial par excellence.

De plus, ce mois de juillet apportera le lancement de jeux qui, bien qu’ils ne soient pas de grandes franchises, ont l’air très bien. C’est le cas, par exemple, de “Cris Tales”, un jeu vidéo de rôle japonais pour PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch développé par Colombian Dreams Uncorporated et qui sera publié par Modus Games à partir du 20 juillet.

Un hommage aux grands JRPG (jeux de rôle japonais) aux graphismes très artistiques et dans lesquels Crisbell, un magicien du temps, se lance dans un voyage pour sauver le monde d’un avenir sombre.

Un autre jeu qui semble très intéressant est “Tchernobylite”, une aventure inspirée de l’accident nucléaire du milieu des années 80 dans lequel le mystère et l’action sont assurés et dans lequel le joueur doit enquêter sur les disparitions de plusieurs personnes dans la zone contaminée de cette ville du nord de l’Ukraine.

Le titre, développé et édité par The Farm 51, Il sortira le 27 juillet sur PC, PS5, PS4, Xbox One, PlayStation et Xbox Series, les mêmes plates-formes sur lesquelles “Forgotten City”, un autre titre d’action de Modern Storyteller, sortira un jour plus tard, dans lequel le joueur se rendra dans la Rome antique pour enquêter sur un mystère caché et empêcher l’histoire de changer.

Pour les accros aux jeux vidéo d’action et de combat (“hack and slash”), voici le cinquième volet du mythique “Samurai Warriors”, qui sera disponible le 27 juillet sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Précisément pour cet appareil Nintendo hybride (de bureau et portable à la fois), un autre des grands classiques de ce géant japonais est également en vente ce mois-ci, “The Legend of Zelda: Skyward Sword HD”, un classique d’aventure d’action à l’origine pour Wii en 2011 et qui a été amélioré et adapté pour le gameplay Switch.

Et pour que le plaisir ne s’arrête pas, les amoureux du film mythique “Space Jam”, dans lequel les Looney Tunes sont entrés dans le monde du basket aux mains du joueur historique de la NBA, Michael Jordan, pourront désormais profiter du jeu de le nouvel opus de ce film, qui sortira en salles le 16 juillet et dans lequel une autre star du basket américain, Lebron James, occupe le devant de la scène.

“Space Jam: A New Legacy The Game” sera mis en vente en même temps que le film exclusivement pour Xbox One et Xbox Series, et le développeur Digital Eclipse a créé un jeu de style arcade à défilement latéral, avec un rétro style , destiné à tous les publics et dans lequel les adeptes ont été la clé de sa création.

L’un des jeux les plus originaux à paraître ce mois-ci est sans aucun doute “Where the Heart Leads”, un titre exclusif pour Play Station (PS4 et PS5) qui mélange réalité et fiction et dans lequel le joueur accompagnera son personnage tout au long de sa vie dans ce qui sera une expérience vitale et très réaliste.

Les fans de « l’anime » pourront profiter d’un grand nombre de titres tels que : « Ys IX : Monstrum Nox » (9 juillet pour PC, PS4 et Switch) ; “Coton Reboot!” (20 juillet pour PS4 et Switch) ; “Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed” (23 juillet pour PS4, PC et Switch); “The Great Ace Attorney Chronicles” (27 juillet pour PS4, PC et Switch) ou “Blaster Master Zero 3” (29 juillet pour PS4 et Switch).

Sans oublier quelques DLC (contenu téléchargeable) comme le « Watch Dogs Legion » ; le nouvel opus de la célèbre saga de simulation de vol de Microsoft, « Microsoft Flight Simulator », « Nier Re[in]carnatio, basé sur la saga NieR pour appareils mobiles (iOS et Android) ; Et, bien qu’il n’y ait pas de date de sortie fixe, ce mois de juillet pourrait voir le dernier de “Pokemon Unite” pour Switch.