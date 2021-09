F2 et F3 ont réduit les horaires de Sotchi de trois courses à deux · .

La Formule 2 et la Formule 3 ont réduit leur calendrier de trois courses chacune à deux en raison des conditions humides à Sotchi Autodrom.

La Formule 3 a avancé sa première course de sprint du week-end à hier pour libérer de l’espace dans le calendrier de samedi.

Sa deuxième course de sprint, qui devait avoir lieu à 13h40 heure locale, est désormais officiellement annulée. La série a confirmé son intention d’organiser la course de fin de saison de demain comme prévu. Jonathan Hoggard et Jak Crawford devaient prendre le départ de la deuxième course de sprint depuis la première ligne.

La première course de Formule 2 ce matin a été reportée car une averse soutenue a frappé la piste, rendant impossible la poursuite de la course. La série a l’intention de courir cette course à une date ultérieure, mais a annulé sa deuxième course de sprint. La première course de sprint de la F2 a été provisoirement prévue à 16h45, alors que la deuxième course devait initialement se dérouler, mais c’est à la merci de la séance de qualification de la F1, qui est prévue à 15h.

Les courses phares des deux séries devraient se dérouler comme prévu demain matin, avant la course de Formule 1. Cependant, d’autres changements pourraient être nécessaires si les conditions obligeaient la F1 à reporter sa séance de qualification du samedi après-midi au dimanche matin.

