F2 et F3 pour passer au carburant durable avant la F1

La Formule 1 utilisera ses deux « séries d’alimentation » comme bancs d’essai pour le nouveau carburant durable qu’elle a l’intention d’introduire en 2026.

Les carburants synthétiques seront produits à partir de sources renouvelables et produiront moins d’émissions que l’essence conventionnelle actuellement utilisée en F1.

Alors que la F1 est contestée par des fabricants de moteurs et des fournisseurs de carburant concurrents, la Formule 2 et la Formule 3 ont chacune des spécifications uniques. Les moteurs turbo hybrides V6 de 1,6 litre de la F1 sont produits par quatre fabricants différents. Mecachrome fournit les moteurs utilisés dans F3 – un six cylindres de 3,4 litres produisant environ 380 ch – et F2 – un V6 turbocompressé de 3,4 litres développant jusqu’à 620 ch.

Le directeur technique de la F1, Pat Symonds, affirme que cela rend les F2 et F3 adaptés pour tester les nouveaux carburants avant qu’ils ne soient perfectionnés.

« Nous allons introduire des carburants durables dans la Formule 2 et la Formule 3 avant de le faire dans la Formule 1 », a-t-il déclaré à l’Institute of Mechanical Engineers lors d’une conférence. « La raison en est que la Formule 2 et la Formule 3 utilisent un seul type de moteur, elles utilisent un seul type de carburant. Nous devons donc faire le travail une fois. Et, pour être honnête, il n’a pas besoin d’être parfait.

« Avec la Formule 1, nous avons plusieurs sociétés de carburant impliquées, nous avons différents types de moteurs et cela doit être parfait. Nous ne pouvons pas formuler un carburant qui avantagerait un moteur par rapport à un autre. C’est donc un gros problème.

La F1 est également confrontée au défi de s’approvisionner en carburant durable suffisamment important pour une saison complète.

« Nous utilisons une quantité raisonnable de carburant, environ un million de litres par an », a déclaré Symonds. « Maintenant, ce n’est pas grand-chose en termes réels, mais cela se situe entre deux tabourets : c’est un peu trop à faire en laboratoire. Il ne suffit pas de faire dans une usine appropriée.

Le F2 à spécification unique sera un banc d’essai de carburant durable « Maintenant, il y a des usines pilotes décentes en cours de construction et en 2023, il y en aura au moins deux avec lesquelles nous sommes impliqués seront en service et nous poussons vraiment cela. C’est vraiment important pour nous.

Les moteurs à combustion interne feront toujours partie de la nouvelle formule de moteur de F1 qui devrait être introduite en 2026. Symonds a déclaré que la série ne pouvait pas passer à l’énergie électrique seule car elle ne produit pas encore les niveaux de performances élevés requis.

Cependant, il pense que la F1 peut apporter une contribution positive à l’environnement en aidant à développer des carburants de remplacement qui peuvent être utilisés dans les moteurs à combustion interne existants, sans modification, pour réduire les émissions.

« Nous avons une définition très complète de nos carburants durables avancés », a-t-il déclaré. «Nous ne faisons aucun greenwashing, cela doit être correct et nous y croyons vraiment. Nous croyons vraiment qu’un carburant durable avancé, à condition qu’il s’agisse d’un carburant de remplacement, peut vraiment contribuer à des voies parallèles vers l’électrification.

« Même si les véhicules urbains sont électrifiés, tous ces autres véhicules lourds – camions et autres choses – auront besoin d’une unité de puissance à très haute densité énergétique et d’une source de carburant ou d’une source d’énergie », a-t-il déclaré.

