F4F dévoile sa statue du ciel d’Arcadia Aika, les précommandes sont maintenant ouvertes

Cela fait maintenant plus de 20 ans que le RPG de Sega Ciels d’Arcadie a fait ses débuts originaux sur la Dreamcast. Il a été suivi par la version GameCube 2002 et depuis lors, les fans espèrent plus.

Bien que les nouvelles d’aujourd’hui ne soient peut-être pas directement liées au jeu, c’est au moins quelque chose. Les précommandes de la statue Skies of Arcadia Aika First 4 Figures sont désormais en vente. Il existe deux versions – une édition standard et une édition exclusive. Voici le récapitulatif complet :

Édition standard – 467,49 $ US (prix lève-tôt 423,49 $ US)

Skies of Arcadia – Aika (Standard Edition) est livré avec les éléments suivants :

Skies of Arcadia – Statue peinte en résine Aika Base très détaillée inspirée du style artistique de Skies of Arcadia Numérotation en édition limitée Carte d’authentification Taille du produit : Statue avec base : L : 20 cm (20 cm) P : 20 cm (20 cm) H : 38 cm (15 po) : 2.356kg

Édition exclusive – 467,49 $ US (prix lève-tôt 423,49 $ US)

Skies of Arcadia – Aika (Exclusive Edition) est livré avec les éléments suivants :

Skies of Arcadia – Statue peinte en résine Aika Base très détaillée inspirée du style artistique de Skies of Arcadia Boomerang phosphorescent supplémentaire avec les effets Super Move d’Aika Numérotation en édition limitée Carte d’authentification Taille du produit : Statue avec base : L : 8″/ 20 cm P : 8″/20 cm H : 15″/38 cm Poids : 2,356 kg

La sortie de ces deux statues est estimée au premier trimestre 2022. Seriez-vous intéressé par l’un de ces articles ? Dites-nous ci-dessous.

