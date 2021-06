F9 bat les records de pandémie au box-office avec un excellent week-end d’ouverture

Une chose qui doit être soulignée avec cette performance est qu’en ce moment, le film est une exclusivité sur grand écran – quelque chose qui est un peu rare en ce moment dans la distribution. Alors que des films comme Godzilla vs. Kong susmentionné et Mortal Kombat de Simon McQuoid sont tous deux sortis jour et date dans les salles et sur HBO Max, la seule façon de voir F9 en Amérique du Nord en ce moment est d’aller acheter un billet, donc les 70 $ millions qu’il a fait représente tout l’intérêt qui existait pour voir le film ce week-end. Ces informations ne signifient pas grand-chose en elles-mêmes à l’heure actuelle, mais elles établissent une nouvelle limite intéressante pour ce type de version, et elles constitueront une bonne source de comparaison à l’avenir. Par exemple, si Black Widow de Cate Shortland sort dans quelques semaines et ne fait pas aussi bien que F9, nous devrons envisager l’influence de sa mise à disposition via Premiere Access sur Disney + et considérer quelle partie du public théâtral était perdu pour le streaming.