F9: Ce qu’il faut retenir de chaque personnage de Fast & Furious avant la suite

Han Lue (Sung Kang)

Si vous regardez les films Fast and Furious par ordre de sortie, alors The Fast and Furious: Tokyo Drift, sorti en 2006, est votre introduction à Han Lue (Sung Kang). Mais, si vous vous fiez à la chronologie de la franchise, Fast and Furious, sorti en 2009, est la première fois que le personnage préféré des fans se présente en tant que membre de l’équipe Toretto. Déroutant, non ?

Chronologiquement, la dernière fois que nous avons vu Han, c’était lorsque son personnage a été tué lors d’une course de rue à Tokyo Drift, mais comme nous l’avons appris dans Furious 7, ce n’était pas un accident, mais plutôt le fait de Deckard Shaw (Jason Statham). Malgré cette mort violente, des funérailles et toutes sortes d’hommages, Han semble bien vivant dans F9, où, espérons-le, son retour est expliqué.