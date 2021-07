F9: Comment regarder le dernier film Fast and Furious en streaming à la maison

Quand pouvons-nous nous attendre à voir F9 sur une vidéo personnelle

Une date de sortie exacte pour la sortie vidéo à domicile F9 n’a pas encore été divulguée par Universal Pictures, mais il y a de fortes chances que nous voyions le film atterrir sur DVD, Blu-ray et 4K UHD Blu-ray (ainsi qu’une location numérique moins chère options) assez rapidement. Par exemple, News of the World est sorti en salles le 25 décembre 2020 et a atterri sur la vidéo personnelle un peu moins de trois mois plus tard, le 23 mars 2021. Cela signifie que nous verrons très probablement F9 arriver à la vidéo personnelle à un moment donné dans fin septembre, trois mois après sa sortie en salles le 25 juin. Le film est déjà disponible en précommande sur Amazon.

Précommandez F9 sur DVD/Blu-ray/4K sur Amazon.

Maintenant que vous savez où et comment regarder le streaming F9, il ne vous reste plus qu’à prendre vos amis et votre famille les plus proches, un seau de Corona et à regarder l’aventure du globe-trotter se dérouler. Et après cela, découvrez tout ce que nous savons sur le prochain Fast and Furious 10.