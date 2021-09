F9 Director’s Cut a plus de Cardi B et il pourrait y en avoir plus sur le chemin

Director’s Cut de F9 a une durée de cent quarante-neuf minutes. C’est environ six minutes de plus que la version cinéma, ce qui peut ne pas sembler beaucoup, mais lorsque vous tenez compte du fait que certaines scènes durent 15 à 30 secondes, il s’agit d’un peu de séquences supplémentaires qui fournissent un contexte pour le plus grand film. Vous pouvez obtenir la coupe du réalisateur, des commentaires sur les fonctionnalités et bien plus encore lorsque F9 zoome sur 4K UHD, Blu-ray et DVD le 21 septembre.