F9 Director’s Cut présente Mia de Jordana Brewster beaucoup plus tôt dans le film

La deuxième fois que nous voyons Mia dans la coupe du réalisateur, c’est la première fois que nous la voyons dans la coupe théâtrale. Ainsi, lorsque vous regardez le Director’s Cut, Mia remerciant Letty de l’avoir tenue au courant est beaucoup plus émouvante. Mais il convient également de noter ce que la scène supplémentaire dit à propos de Dom. Dans la première scène, il n’était pas sûr que Jakob soit impliqué, il le soupçonnait seulement. Il a peut-être raisonné de ne rien dire à Mia avant d’être sûr. Mais la deuxième scène se déroule après qu’il en soit sûr, et il est clair qu’il n’a parlé de Jakob à son équipe que parce qu’ils l’ont physiquement vu. Il semble qu’il n’avait pas l’intention de partager cela avec quelqu’un d’autre que Letty. Et cela soulève la question de savoir pourquoi. Nous savons que son histoire avec son frère n’est pas bonne, et c’est beaucoup à traiter émotionnellement seul.