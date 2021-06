F9 est rapide et furieux et le blockbuster hollywoodien parfait

Pendant si longtemps, la franchise Fast & Furious a exercé son attraction magnétique sur moi, mais j’ai résisté. En raison d’un tic neurologique que je ne comprends pas totalement, j’ai tendance à simplement me dissocier en regardant n’importe quel film d’action brillant et bruyant. (Je me suis amélioré à les regarder, pour des raisons professionnelles évidentes, mais rester alerte est encore beaucoup de travail.) Cette série semblait simplement qu’elle se poursuivrait éternellement, que j’y prête ou non attention. Voitures rapides, mecs costauds, vroum vroum. J’ai compris.

Eh bien, lecteur, je viens à vous aujourd’hui chapeau à la main, implorant le pardon. Je n’ai toujours pas vu tous les films de Fast & Furious ; On me dit que je n’en ai pas vraiment besoin. Mais j’ai été amené à regarder le premier opus il y a quelques semaines, et j’ai découvert à ma légère surprise que j’aimais bien ça. Alors je suis allé voir F9.

C’est peut-être la superproduction estivale hollywoodienne la plus parfaite jamais réalisée.

Pas le meilleur, remarquez. Pour moi, cette distinction appartient probablement à Jurassic Park, un film catastrophe qui ne présente qu’un brin d’intrigue mais beaucoup d’émerveillement. (Aussi les dinosaures et Laura Dern.) Pourtant, si vous vouliez donner un cours sur l’idéal platonique du blockbuster d’action à gros budget, distinctement né à Hollywood, F9 pourrait fournir l’ensemble du programme.

Quelques spoilers pour l’intrigue de F9 suivent. Procédez selon votre propre niveau de confort.

Je n’avais pas besoin de connaître les autres films Fast & Furious pour profiter de F9. En fait, ne pas les connaître a peut-être aidé.

La franchise Fast & Furious est peuplée de nombreux personnages de divers épisodes, qui vivent tous dans le même univers cinématographique mais n’ont pas nécessairement été à l’écran ensemble. La série s’est toujours vantée d’une distribution remarquablement diversifiée, un atout que de nombreuses autres franchises à succès mondiales n’ont que lentement compris; F9, réalisé par Justin Lin, un habitué de la franchise, entraîne certains d’entre eux dans la même orbite. Des visages familiers sont présents : Vin Diesel en tant que chef de file Dom, Michelle Rodriguez en tant que partenaire Letty, Jordana Brewster en tant que sa sœur Mia, un assortiment d’autres. En vérité, cependant, les relations entre les personnages sont soit rapides à saisir, soit peu importantes.

Je ne m’en suis rendu compte qu’en discutant avec des amis qui connaissaient mieux les subtilités de la franchise Fast & Furious (y compris mon estimé collègue Emily VanDerWerff, qui a écrit une délicieuse explication). Ne pas savoir grand-chose sur les neuf films précédents (si nous incluons les Hobbs & Shaw adjacents) a peut-être été à mon avantage, en entrant. Certains des personnages que je pensais s’étaient sûrement reproduits plusieurs fois – John Cena en tant que “Jakob”, par exemple – sont entièrement nouveaux. Le film présentait également des révélations grandioses et florissantes pour certains personnages, ce qui m’a fait penser que je devrais les connaître et les aimer – mais même mes amis les plus avertis ont professé qu’ils étaient brièvement confus quant à qui ils étaient.

Vroom!Universal Images

Kurt Russell joue un mec appelé Mr. Nobody; Charlize Theron est une méchante appelée Cipher, et elle est assise dans une boîte en plexiglas arborant une coupe au bol blonde stupide et lançant des menaces méchantes; peu importait que je ne sache pas totalement qui ils étaient parce que la place qu’ils occupaient était évidente dès le début. Libre d’attentes, j’ai juste laissé le film rouler sur moi, comme de minuscules voitures pourraient rouler sur un camion blindé géant alors qu’il dévale l’autoroute.

L’intrigue de F9, comme toujours, n’est pas pertinente, simplement un squelette sur lequel apposer des décors musclés. Bien sûr, les rythmes de l’intrigue sont familiers. Il y a un agent / espion / assassin / quoi que ce soit doué qui est appelé à sa retraite à contrecœur pour faire un dernier travail. Il y a une rivalité vieille de plusieurs décennies qui se prolonge jusqu’à nos jours. Il y a une sorte de petit objet étrange, caché en morceaux dans le monde entier, qui doit être récupéré par les gentils de peur qu’il ne tombe entre les mains des méchants, qui bien sûr veulent l’utiliser pour mettre fin au monde.

Le film d’action contemporain à gros budget repose sur un ou sur tous ces tropes, et les résultats peuvent être excellents – les films de John Wick, par exemple, ou quelque chose comme Tenet. L’utilisation de ces tropes familiers agit comme un raccourci. Nous n’avons pas besoin de connaître intimement tous les films antérieurs à F9; on sait comment ça va se passer. Installez-vous simplement dans le groove et laissez-le vous emmener faire un tour.

C’est, je pense, exactement ce que les cinéphiles attendent d’un blockbuster d’été – ou du moins c’est ce que je veux. Je ne veux pas avoir à rattraper mes amis sur des histoires complexes ou des traditions profondes et enchevêtrées si nous voulons juste aller voir un film idiot par une chaude journée. Je ne veux pas avoir à me rattraper sur tout ça. Même dans notre culture obsédée par les suites, les meilleurs films-spectacles n’exigent que le moindre rappel de ce qui s’est passé dans le passé, de préférence divulgué par quelques lignes de dialogue maladroites. Vous pouvez me dessiner une carte de ce qui s’est passé dans tous les films Fast & Furious, mais cela n’a guère d’importance d’entrer dans F9.

C’est pourquoi vous allez au cinéma.Universal Pictures

Donner aux gens ce qu’ils veulent

Néanmoins, pour qu’une franchise réussisse en tant que franchise, elle doit comporter quelques éléments importants et récurrents que les fans peuvent anticiper avec impatience. Vous ne pouvez pas avoir un film de Bond sans que Bond commande un martini ou joue avec des gadgets sophistiqués sur sa voiture incroyablement chère; nous attendons ces moments avec impatience, et les laisser de côté serait distrayant, télégraphiant une sorte de perturbateur choix. Imaginez un épisode voyou de la franchise Mission: Impossible – ma série à succès préférée de tous les temps – sans que Tom Cruise ne tente une cascade absolument folle qui peut surpasser la cascade du film précédent.

Les films Fast & Furious ont leurs propres versions de ces éléments. Revisiter le film original, 2001 Le rapide et le furieux – une sorte de film de braquage poussiéreux et graveleux, ancré dans une région géographique relativement petite – souligne à quel point les enjeux et la portée ont augmenté au cours des deux décennies qui ont suivi. Il doit y avoir plusieurs poursuites en voiture, et au moins il faut se sentir comme un duel entre deux hommes qui s’affrontent pour préserver leur honneur. Il doit y avoir des cascades farfelues et la mise doit être augmentée à chaque fois. Pour une raison quelconque, il doit également y avoir au moins une brève scène avec des jeunes femmes légèrement vêtues (bien qu’elles soient devenues de plus en plus vêtues au fil des ans à mesure que les superproductions hollywoodiennes sont devenues plus chastes) dansant lors d’une fête sur une musique entraînante.

Enfin, puisqu’il s’agit de la série Fast & Furious, il faut beaucoup parler de « famille ». C’est le thème d’affirmation de l’humanité de la franchise : l’importance de la famille, le genre que vous choisissez et le genre que vous ne choisissez pas. La famille a toujours été un thème populaire de franchise d’action, probablement parce qu’elle équilibre les traits typiques de dur à cuire du héros. Alors que certaines franchises adoptent d’autres thèmes, comme la nature rédemptrice de la croissance par l’échec ou l’importance de croire en soi, le concept d’un équipage qui reste soudé à travers vents et marées définit Fast & Furious, et F9 nous rappelle toutes les 20 minutes environ que personne n’est trop dur à cuire pour aimer sa famille.

Des bruits forts !Universal Pictures

Tout aussi important pour le succès de F9 est qu’il atteint un équilibre tonal que les blockbusters d’été ne peuvent parfois pas rassembler. Le moyen le plus simple de couler un blockbuster est de le laisser se prendre trop au sérieux, d’agir comme s’il avait un sens important à transmettre. F9 est à la fois très sérieux à certains moments – lorsque la «famille» apparaît – et maladroit au-delà de toute croyance. Le film est profondément conscient qu’il ne s’agit en fait que d’un chapitre d’une franchise d’action amusante et divertissante et que cela n’a guère de sens. (Un gag courant dans F9 a deux personnages qui débattent de la raison pour laquelle ils sont toujours en vie après les nombreux dangers auxquels ils ont été confrontés au fil des ans, et arrivent à la conclusion qu’ils sont en fait invincibles. Ce qui, je veux dire, oui.)

Dans sa dernière ligne droite, F9 devient pratiquement parfait

Le troisième acte de F9 est le moment où le film révèle pleinement sa maîtrise de la forme à succès estival. Jusque-là, le film est simplement amusant et prévisible. Esquivez ces mines terrestres ! Vole cette chose ! Sauvez cette personne ! Résolvez cette énigme ! Conduisez cette voiture !

Cependant, lorsqu’il entre dans son acte final, il glisse vers quelque chose de sublime, presque de ballet. Deux séquences se déroulent et le film se coupe entre elles. L’un implique une méga poursuite en voiture avec des électro-aimants géants qui permettent à nos héros de fouetter les véhicules de leurs adversaires autour d’une autoroute. L’autre est… dans l’espace.

VOITURES DE L’ESPACE!Universal Pictures

C’est la perfection. J’ai ri, j’ai haleté, j’ai peut-être crié un peu. C’est drôle et un peu sérieux, avec des enjeux à la fois stratosphériques et totalement insignifiants. Et tout se termine par un barbecue dans le jardin de quelqu’un.

En regardant F9, j’ai réalisé la véritable marque d’un grand blockbuster hollywoodien : il devrait avoir l’impression que trois enfants de 6 ans dans un bac à sable d’arrière-cour avec une vaste collection de voitures Matchbox à leur disposition passent un samedi épique, inventant une histoire sur le mouche. Les choses s’écrasent et bang, les gens rampent hors de l’épave. Ils défient la gravité. Ils ont des aventures où tout le monde revient sain et sauf. Tout le monde passe un bon moment à jouer, puis ils peuvent rentrer à la maison et dîner.

Ce genre de film n’est pas pour tout le monde, et ce n’est pas pour chaque instant. Mais il y a quelque chose à propos de l’été qui nous invite à retrouver la joie d’être un enfant, avec des flotteurs sur nos bras dans la piscine, papa grillant des hot-dogs sur la terrasse et une interminable période de vacances devant nous. F9 fonctionne parce qu’il reprend cette joie idiote, cette vaste imagination, ce sentiment que tout pourrait arriver ensuite. Je suis là pour ça. Vroum vroum.

F9 sortira en salles le 25 juin. De manière assez improbable, il fera également sa première européenne au Festival de Cannes en juillet.