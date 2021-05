F9 innove pour la franchise Fast and Furious d’une manière inattendue

À première vue, il semble impossible que Letty et Mia n’aient eu aucune scène ensemble dans la franchise, mais quand vous la décomposez, ce n’est peut-être pas si fou. Sur les huit films qui ont été publiés jusqu’à présent, aucun des personnages n’est apparu dans la deuxième ou la troisième entrée. Le personnage de Letty est fondamentalement absent du quatrième film, car elle est apparemment tuée, puis est également présumée morte dans Fast Five. Quand elle revient dans le sixième film, elle est de l’autre côté à cause de son amnésie. Mia est également absente du film le plus récent, Le destin des furieux, ayant apparemment quitté la vie pour être avec sa famille.