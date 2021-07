Par exemple, Le destin des furieux a finalement rapporté 226 millions de dollars au pays et plus de 1,2 milliard de dollars dans le monde à la fin de sa course. Alors que F9 a encore des semaines à faire au box-office, Digital Spy et d’autres premières estimations indiquent que le nouveau film ne rapporte qu’environ 160 millions de dollars au niveau national. En Chine, où la franchise réalise généralement une grande partie de ses revenus, les ventes de billets ont également été inférieures et le film devrait générer environ 45% de revenus en moins dans ce pays que les précédents films Fast and Furious. Les chiffres sont donc en baisse dans tous les domaines.