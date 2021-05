F9 obtient le meilleur week-end d’ouverture depuis le début de la pandémie ⋆ .

F9: La saga rapide dirige la mise à jour IMAX de cette semaine car il a reçu le meilleur week-end d’ouverture depuis le début de la pandémie.

La dernière entrée dans la franchise d’action a rapporté 14 millions de dollars des théâtres IMAX et est devenue la deuxième plus grande ouverture internationale de mai à ce jour, ce qui est rendu plus impressionnant par son ouverture dans 26 pays de moins que le premier titulaire, Captain America: guerre civile. Il a reçu le résultat impressionnant de seulement 800 écrans et est le troisième plus grand week-end d’ouverture IMAX d’Universal après Monde jurassique et Destin des furieux.

F9 a rencontré un énorme succès en Chine avec 12,4 millions. Cela en fait le troisième meilleur week-end d’ouverture de mai en Chine, juste derrière Avengers: guerre à l’infini et Avengers: l’ère d’Ultron. C’est aussi le deuxième meilleur week-end d’ouverture d’Universal en Chine, qui n’est que ci-dessous Destin des furieux. IMAX affirme que l’indexation de 9% du film en Chine sur seulement 1% des écrans est la meilleure franchise.

Pendant ce temps, le lancement du film en Corée du Sud en a fait la plus grande journée d’ouverture du pays depuis le 1er décembre 2019. Il a rapporté 470 000 $ sur 17 écrans, ce qui représente un impressionnant 28 000 $ par écran. Il représentait 5% du box-office du pays sur moins de 1% du total des écrans.

«La saison estivale des superproductions est arrivée avec les débuts forts de F9, et il est clair qu’il y a une forte demande refoulée parmi le public mondial alors que les grands films hollywoodiens très attendus reviennent en salles », a déclaré Rich Gelfond, PDG d’IMAX. «La stratégie audacieuse d’Universal pour lancer la sortie de F9 en Chine et le redémarrage de l’été a clairement porté ses fruits, et le succès précoce du film est de bon augure pour la poursuite du rebond du box-office mondial. »

Dans d’autres territoires, F9: La saga rapide Les projections IMAX ont rapporté 1 million de dollars en Russie / CEI et au Moyen-Orient. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont connu le meilleur week-end d’ouverture de l’ère de la pandémie avec respectivement 38 000 et 23 000 dollars par écran. Russaw a assisté à un week-end d’ouverture de 440000 $, soit seulement 2% de moins Hobbs et Shawweek-end d’ouverture malgré une restriction d’occupation de 50 pour cent. Pour terminer, F9Le week-end IMAX de Hong Kong a représenté 7% du box-office du pays sur seulement trois écrans.

Un endroit tranquille, partie II lance la semaine prochaine sur 400 écrans IMAX en Amérique du Nord et à l’international.