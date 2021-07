F9 remporte le week-end de vacances du 4 juillet alors que le box-office franchit une étape importante

En mars 2020, le box-office était essentiellement cryogénisé grâce à la pandémie de COVID-19. Depuis, il a lentement dégelé, les choses revenant à la normale. De semaine en semaine, nous verrions certains films frapper gros, mais les mandats et les restrictions maintenaient le marché limité. Ce week-end, cependant, l’industrie a finalement franchi un énorme objectif : avec la fête du 4 juillet célébrée à travers le pays, et une belle grande variété de titres au choix disponibles sur grand écran, c’était le premier week-end depuis le début. de la pandémie que les 10 films du Top 10 du box-office ont rapporté plus d’un million de dollars. Pour célébrer ce fait, nous avons ramené notre tableau du box-office, et vous pouvez le découvrir ci-dessous.