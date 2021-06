F9 vient de battre un record de pandémie au box-office, prouvant qu’il n’a pas de fans, qu’il a de la famille

in

La franchise Fast & Furious est une puissance au box-office depuis des années. Alors que les films ont toujours bien fonctionné dans les salles, depuis le milieu de la franchise actuelle, ces films ont rapporté des milliards de dollars. Personne ne savait trop à quoi s’attendre de F9 lors de sa sortie ce week-end. En tant que plus grand film à sortir depuis la pandémie, il était certainement bien comparé à d’autres films, mais ferait-il vraiment aussi bien que les films Fast & Furious peuvent le faire? La réponse est un peu des deux. Le public de l’avant-première d’hier soir a assisté au théâtre à hauteur de 7,1 millions de dollars, ce qui est un record depuis la pandémie.

C’est aussi mieux que le dernier film de la franchise Hobbs & Shaw, et bien que ce film ne soit pas tout à fait à la hauteur des normes modernes de Fast & Furious, il n’était pas non plus en reste au box-office, il semble donc que F9 pourrait s’installer. d’avoir un solide box-office, l’un des meilleurs que nous ayons vu depuis très longtemps. De toute évidence, la famille rapide s’est présentée pour celui-ci.

Hobbs & Shaw a fait un peu moins de 6 millions de dollars dans ses avant-premières il y a deux ans, donc F9 est déjà en avance sur le dernier volet de la série, même avec les diverses conditions pandémiques auxquelles les cinémas sont toujours confrontés. De nombreux théâtres ont probablement assis moins de personnes qu’ils n’auraient pu en raison de la distanciation sociale toujours en place dans de nombreux théâtres.

Cependant, la pandémie a presque certainement encore un impact négatif. Le destin des furieux, la dernière entrée principale de la série, a fait plus de 10 millions de dollars de billets en avant-première jeudi pour atteindre un total de 1,2 milliard de dollars. Donc, les chiffres F9 devraient toujours être considérés comme en baisse par rapport au dernier film principal

