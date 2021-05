FA Cup – Chelsea vs Leicester: Obtenez les Blues à 10/1 ou les Foxes à 25/1 pour gagner

Chelsea et Leicester s’affrontent dans une intrigante finale de la FA Cup ce week-end.

C’est une énorme opportunité pour les Foxes car Leicester n’a jamais remporté la prestigieuse compétition.

.

Les hommes de Tuchel ont subi une rare perte après une nuit sans but devant le but

Tandis que Thomas Tuchel aura désespérément besoin de remporter son premier trophée pour Chelsea.

Leicester, troisième, ne compte que deux points au-dessus de Chelsea, quatrième en championnat.

Vous pouvez soutenir les favoris Chelsea pour gagner à 10/1 ICI *.

Ou vous pouvez faire gagner Leicester à 25/1 ICI *.

Ces cotes améliorées de 888 Sport ne sont disponibles que pour les nouveaux clients avec une mise maximale de 5 £.

N’oubliez pas de déposer avec le code promotionnel: «888ODDS».

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

GRANDE OFFRE

Offres de paris West Brom vs Liverpool: Obtenez des rouges à 6/1 ou des Baggies à 80/1

GRANDS BOOSTS

Les cotes de la Premier League augmentent pour Newcastle vs Man City

AMÉLIORATION DES CHANCES

Spécial paris sur la FA Cup – Cotes 50/1 pour Leicester pour battre Chelsea en finale

20/1 BOOST

Spécial paris sur William Hill: 20/1 sur plus de 0,5 buts à Man Utd vs Liverpool

BET BONUS

Paris gratuits sur les courses de chevaux: obtenez 60 £ en paris gratuits avec Paddy Power à York cette semaine

AMÉLIORATION DES CHANCES

Man Utd vs Leicester: Obtenez les Red Devils à 14/1 ou les Foxes à 16/1 pour gagner

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

* Termes et conditions: Max Bet 5 £ • Dépôt de 10 £ en utilisant le code promotionnel • Les paris gratuits sont accordés dans les 72 heures et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment. les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent, 18+, Begambleaware.org

Danny Simpson dit que “ l’élite ” Brendan Rodgers est assez bon pour gérer “ n’importe quelle équipe du monde ” et dit qu’il aimerait que Jamie Vardy fasse un retour en Angleterre à l’Euro 2020