FA Women’s Super League en direct sur talkSPORT

La Super League féminine démarre ce week-end avec une nouvelle couverture alors que le sport décolle pour la campagne 2021/22.

Everton accueillera Man City lors des matchs d’ouverture de la nouvelle saison de la WSL qui devrait être la plus importante à ce jour.

Les femmes de Man City ont remporté la FA Cup 2020 à Wembley alors qu’elles envisagent plus d’argenterie cette année

Everton est arrivé cinquième de la saison 2020/21 mais devra surmonter une équipe de Man City en forme revenant du football de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Everton n’a perdu que contre trois équipes cette année : Chelsea, Man City et Manchester United.

City espère prendre sa grande forme dans la nouvelle saison de la WSL, après le succès de la FA Cup de l’année dernière.

Man City reviendra mardi d’Europe, qui l’a vu faire match nul contre le Real Madrid au deuxième tour de la Ligue des champions.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le match d’ouverture de ces deux équipes.

Everton Femmes contre Man City Femmes: Comment écouter

Le match de la WSL est prévu le samedi 4 septembre avec un coup d’envoi à 13h30.

Une couverture complète du Goodison Park sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 13h00.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires proviendront de Nigel Adderley et Lucy Ward.

talkSPORT est également la seule station nationale avec une émission hebdomadaire de football féminin. Les auditeurs peuvent regarder Women’s Football Weekly le lundi à 19h sur talkSPORT 2 pour toutes les dernières nouvelles du football féminin.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

La star de la campagne de Team GB, Ellen White, ne figurera probablement pas ce week-end pour Man City. Everton contre Man City: Nouvelles de l’équipe

Le patron d’Everton, Willie Kirk, espère qu’une pléthore de nouvelles recrues suffira à séparer l’équipe qui a terminé bien en dessous de son opposition l’année dernière.

Les nouvelles recrues qui figureront probablement sont Toni Duggan de l’Atletico Madrid, Aurora Galli de la Juventus, l’internationale française Kenza Dali, les médaillées d’argent olympiques suédoises Anna Anvegard, Nathalie Bjorn et Hanna Bennison.

En plus de ceux-ci, ils bénéficieront également de l’ajout de la défenseure et internationale allemande Leonie Maier et des gardiens Courtney Brosnan et Cecilia Ran Runarsdottir à l’équipe.

La nouvelle recrue Nathalie Bjorn affrontera son premier test devant le public local à Goodison Park.

Pendant ce temps, Man City vient d’annoncer une nouvelle signature le jeudi 2 septembre, Filippa Angeldahl pour un contrat de 2 ans avec les champions suédois BK Hacken.

La star de Man City et de l’Angleterre, Steph Houghton, figurera parmi les habitués de la formation des Citizens.

Gareth Taylor, le manager de City, a révélé que le duo anglais Ellie Roebuck et Georgia Stanway pourraient faire un retour après qu’aucun des deux ne se soit rendu à Madrid en UEFA Women’s Champions League “par précaution”.

Ellen White et Lucy Bronze de l’équipe olympique britannique sont incertaines après s’être remises d’une course impressionnante pour l’équipe britannique aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Qu’est-ce qui a été dit?

Taylor a déclaré lors d’une conférence de presse d’avant-match : « Ils ont de bonnes options. Chaque fois que nous les avons affrontés la saison dernière, ils ont fait quelque chose de différent à chaque match en termes de formation.

«Nous avons un groupe assez brillant et intelligent ici pour affronter ce type de systèmes et avoir une façon et un style de jouer contre eux.

«Ce sont les matchs que vous attendez avec impatience, surtout qu’ils sont à la télévision, c’est un match important pour nous, quelque chose dont nous sommes heureux de faire partie et une belle vitrine pour commencer la saison.

«Je pense que lorsque vous faites beaucoup de signatures, vous devez prévoir une période de rodage. Nous serons dans la même situation qu’Everton.

“Mais n’importe qui au fil du temps dit que cela ne garantit pas la fluidité et la fonction tout de suite, cela prendra du temps.”