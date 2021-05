FAANG Stocks: Facebook et Google volent la vedette dans l’année jusqu’à présent – Comparaison complète ici

Les actions FAANG ont largement contribué aux rendements générés par les indices S&P 500 et Nasdaq au fil des ans.

Si vous êtes un investisseur sur les marchés boursiers ou si vous cherchez à tester l’eau en investissant pour la première fois, il est fort probable que vous ayez entendu parler des actions FAANG. Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google forment ensemble le formidable groupe d’actions appelé FAANG. Les cinq sociétés ont connu un grand succès dans leur secteur d’activité et ont une exposition mondiale à leurs opérations. Pris ensemble, FAANG représente les actions phares pour les investisseurs mondiaux.

La plupart des investisseurs mondiaux se concentrent sur la détention d’actions FAANG dans le portefeuille à long terme des investisseurs. Au cours de la période de dix ans, ces actions ont donné des rendements spectaculaires de plus de 500 pour cent aux investisseurs. Les actions FAANG ont largement contribué aux rendements générés par les indices S&P 500 et Nasdaq au fil des ans. Surtout, les actions de Microsoft, Tesla ne sont pas là dans le groupe FAANG, mais sont les favorites des investisseurs du monde entier.

Avant d’acheter des actions, outre les atouts fondamentaux et les facteurs techniques, vous pouvez également envisager de consulter les notes des analystes qui peuvent indiquer un achat fort ou une vente forte ou parfois un signal d’achat modéré. En outre, il y a l’objectif de prix moyen sur 12 mois des actions FAANG que la plupart des analystes dégagent.

Performance

Un regard sur la performance récente des actions FAANG peut ouvrir des opportunités aux investisseurs à long terme. Voici les comparaisons de rendement sur 12 mois et depuis le début de l’année (YTD).

Le cours de l’action Facebook est actuellement d’environ 305 $ et l’action a donné un rendement d’environ 34% au cours des 12 derniers mois, tandis que le rendement YTD a été de près de 13,47%.

Le cours de l’action Apple est actuellement d’environ 123 $ et l’action a donné un rendement d’environ 56% au cours des 12 derniers mois, tandis que le rendement YTD a été presque négatif de 6%.

Le cours de l’action Amazon est actuellement d’environ 3196 $ et l’action a donné un rendement d’environ 29% au cours des 12 derniers mois, tandis que le rendement YTD a été presque négatif de 0,76%.

Le cours de l’action Netflix est actuellement d’environ 483 $ et l’action a donné un rendement d’environ 8% au cours des 12 derniers mois, tandis que le rendement YTD a été presque négatif de 10%.

Le cours de l’action Google est actuellement d’environ 2277 $ et l’action a donné un rendement d’environ 63% au cours des 12 derniers mois, tandis que le rendement YTD a été de près de 31%.

Une comparaison des cours de l’action FAANG

Source: Tipranks.com, de mai 2018 à mai 2021

Prix ​​du portefeuille FAANG en INR

À un taux de change d’environ Rs 74, une part de chacune des actions FAANG sera: a

Facebook: Rs 22 570

Pomme: Rs 9,102

Amazonie: Rs 2,36,504

Netflix: Rs 35,742

Google: Rs 1,68,498

Si vous souhaitez détenir 1 part de chacun des actions FAANG, vous aurez besoin d’environ Rs 4,73 lakh. Cependant, si vous souhaitez toujours posséder une partie de toutes les actions FAANG, Fractional Investing est là pour vous aider. Les sociétés de négoce internationales, via leurs plates-formes, permettent aux investisseurs de détenir des fractions d’actions dans le portefeuille. Ainsi, avec aussi peu que Rs 5000, vous pouvez commencer à accumuler des actions FAANG pour vos objectifs à long terme.

Avertissement: La décision d’investir dans ces actions ou dans toute autre action doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l’activité et les autres fondamentaux de l’entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Ce n’est pas une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre dans aucune des actions. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement.

