Fabcurate : guichet unique de tissus pour les maisons de couture

Sanjay Desai, réalisateur, Fabcurate

Une multitude de tissus, de fibres synthétiques et naturelles, de motifs de tissage et d’impression déterminent les contours de l’industrie textile et quel sera le tissu, la couleur ou le design tendance la saison prochaine est à deviner. Dans une telle situation, les fournisseurs de tissus en vrac doivent être agiles et proposer une vaste gamme de matériaux. Fabcurate, un magasin de tissus en ligne basé à Surat qui vend une variété de tissus de qualité supérieure provenant de tout le pays, semble avoir conçu le modèle parfait pour cela. Avec plus de 8 000 commandes par mois, elle a consolidé sa position de destination incontournable pour tous les types de tissus, les imprimés textiles traditionnels et contemporains, notamment Kalamkari, Ajrakh, Bandhani, Ikat, Batik, Bagru Dabu, Indigo, Tye & Dye. , Banarasi, Kashish, Shibori, Bagh Print et plus encore. « Nous créons un art glorieux à travers des tissus », déclare Sanjay Desai, directeur de Fabcurate. « Les tissus de 28 États sont désormais disponibles en un clic. »

Ce magasin de tissus en ligne prévoit de traiter environ 2500 commandes par jour. « Le commerce du textile n’est pas un commerce normal, c’est un nouveau créateur de tendances et il est capable d’apporter une révolution dans le monde des tissus », déclare Desai, ajoutant : « pas seulement en Inde, nous expédions des commandes dans le monde entier et nous voulons faire un déclaration que nos tissus et le type de designs que nous proposons sont exactement ce dont une génération comme celle-ci a besoin.

L’accent particulier de Fabcurate a été les métiers à tisser traditionnels. En collaborant avec les artisans talentueux de la communauté des métiers à tisser et du textile, cela leur donne non seulement une plate-forme pour montrer leur talent, mais leur donne également l’opportunité de pousser leur potentiel créatif et de faire ressortir leur propre version de l’héritage traditionnel. chaque artiste des villes de niveau 2 et de niveau 3 », déclare Desai.

Pour les marques de mode sur mesure ou les créateurs indépendants, Fabcurate est un trésor de tissus. Cela ne leur apporte pas seulement une pléthore de tissus haut de gamme parmi lesquels choisir, mais donne également la possibilité d’obtenir des tissus personnalisés imprimés avec leur propre design pour créer quelque chose de totalement unique. Il n’y a pas de restrictions de quantité minimale sur les commandes, et les acheteurs peuvent demander l’aide de Fabric Estimator de Fabcurate pour décider de la quantité de tissu nécessaire et passer la commande. « Fabcurate existe pour célébrer les personnes qui se consacrent à la mode et au style », déclare Desai, ajoutant : « L’environnement évolue rapidement et pour suivre le rythme, nous fabriquons des tissus abordables pour chaque catégorie de famille.

Depuis juillet 2020, Fabcurate a connu une croissance de 500% et vise à enregistrer un chiffre d’affaires de plus de Rs 50 crore au cours de l’exercice 2021-22. « Nous avons constaté une croissance très rapide des performances et nous nous attendons à ce que cela se poursuive. L’augmentation des commandes à l’étranger est un moyen d’améliorer les ventes », dit-il.

