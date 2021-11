Fabien atteindra-t-il la finale de Nuestra Belleza Latina ?

Univisión Fabién de la Concepción atteindra la finale de Nuestra Belleza Latina ?

Fabién de la Concepción a obtenu le soutien du public et du jury de Nuestra Belleza Latina tout au long du concours, ce qui l’a amenée à conquérir l’une des places dans le groupe des six demi-finalistes, qui arriveront ce dimanche au gala des demi-finales, avec l’illusion de avancer plus loin dans le concours et être en mesure d’avoir un laissez-passer pour le gala final.

La belle cubaine, qui a su mettre les téléspectateurs dans la poche avec son authenticité, a avoué ce que cela lui fait de savoir qu’elle a pu passer au moment culminant de l’émission de téléréalité Univisión, et a décrit son passage à travers le concours comme un exploit.

Dans une vidéo Instagram NBL, la blonde a souligné son exploit, d’autant plus que contrairement à la plupart des demi-finalistes, elle n’avait jamais été dans le monde du divertissement, et encore moins avait-elle été devant des caméras à un niveau de masse.

« Arriver ici a signifié un monde immense pour moi. Je suis arrivé sans expérience de quoi que ce soit. Je n’avais jamais été dans les médias. Je n’avais même pas fait de ‘live’ dans ma vie », a commenté avec une grande humilité Fabién de la Concepción, qui a ajouté se sentir très fier de ce qu’il a fait, car il sent qu’il a eu un énorme apprentissage qui lui servira pour la reste de sa vie.

La candidate de Nuestra Belleza Latina, a également tenu à souligner la fierté qu’elle a de savoir qu’elle a eu beaucoup de soutien de ses compatriotes.

“La verdad he avanzado muchísimo y para mí representa un orgullo tremendo que mi pueblo de Cuba, con tantas dificultades y tantas limitaciones, me haya apoyado tanto y me ‘haiga'(sic) traído hasta esta semifinal en este programa tan importante”, agregó la jeune.

Le demi-finaliste de l’émission de téléréalité Univisión, qui espère ce soir être nommé parmi les quatre finalistes qui concourront pour la couronne Nuestra Belleza Latina et un contrat exclusif pour travailler pendant un an avec la plus grande chaîne latine aux États-Unis, a remporté le occasion de faire un appel à ses fans dans le reste de la compétition.

« Je vous demande de continuer à me soutenir, et nous allons aller très, très, très loin », a déclaré Fabién, qui a tenu à envoyer un beau message d’affection et de fraternité à son Cuba natal. « Mon soutien au peuple cubain sera toujours, toujours, toujours présent. Je suis là pour vous et vous représente jusqu’au bout, ce serait une fierté pour moi ».

Les commentaires en faveur de la reine, qui a assuré que l’une des choses qu’elle apprécie le plus dans le spectacle sont les podiums, n’ont pas tardé à apparaître sur le compte Instagram de Nuestra Belleza Latina.

« Le Venezuela est avec toi notre reine cubaine 😍😍😍❤️❤️ », « Cette couronne 👑 j’aimerais que Cuba la gagne, c’est le seul naturel qui vient de zéro. Il me semble que c’était un nouveau visage pour la télé🙌 » et Notre belle reine, nous sommes avec vous, vous pouvez y parvenir. Il n’y a pas d’autre fille comme toi dans la compétition », étaient quelques-uns des commentaires que la belle jeune femme a reçus.

