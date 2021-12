Fabien Causeur et les triplés soutiennent le Real Madrid à Milan

16/12/2021

Le 17/12/2021 à 09:04 CET

Le Real Madrid a ajouté une nouvelle victoire en Euroligue en battant Armani Milan (73-75), dans un match où il avait une avance de douze points qu’il a gâchée et où se sont démarqués les treize triplés signés par les Blancos, dont quatre par le Français Fabien Causeur.

MILLE

RMA

AX Olimpia Milano (19 + 8 + 21 + 25)

Delaney (9), Daniels (3), Shields (18), Melli (6) et Hines (2) -les cinq de départ- Sergio Rodríguez (10), Tarczewski, Ricci (6), Hall (6), Bentil (6 ) et Datome (7).

Real Madrid (18 + 17 + 20 + 20)

Williams-Goss (5), Causeur (17), Hanga (4), Poirier (3) et Tavares (5) – cinq de départ – Juan Núñez, Randolph, Rudy Fernández (10), Llull (12), Yabusele (15) et Taylor.

Arbitres

Ilija Belosevic, Elias Koromila et Tomasz Trawicki.

Incidents

Forum Mediolanum à Milan. 7 500 spectateurs.

L’équipe madrilène a affronté le match sans son entraîneur, Pablo Laso, et sans les Français Thomas heurtel, qui a été testé positif au coronavirus il y a quelques jours et ne s’est pas rendu à Milan pour affronter Armani, qui est arrivé troisième à l’événement, à égalité avec l’Olympiacos, après avoir réagi avec deux victoires à une séquence précédente de quatre défaites.

Le premier quart-temps a commencé avec la domination du Real Madrid, mené par Chus Mateo, mais sans trop d’avantages, il n’a donc pas fallu longtemps à l’équipe italienne pour égaliser un score qui a été repris à la fin des dix premières minutes par un seul point.

Dans le second, deux triples de Guerschon Yabusele et deux autres de Sergio Llull et Rudy Fernández ont permis au Real Madrid de prendre un revenu de huit points d’avantage qui a laissé Armani dubitatif, qui s’est retrouvé sans arguments pour arrêter les attaques des joueurs blancs de l’extérieur. le périmètre.

Après la pause, l’équipe italienne a amélioré sa facette offensive, notamment avec le premier rôle de Giampaolo Ricci et Malcolm Delaney, qui sont venus réduire l’avantage à quatre points, même si la différence n’a pas réduit la différence car la défense du Real Madrid s’est montrée très solide. , en particulier Walter Tavares, qui a terminé avec sept rebonds.

Quand il a semblé que le Real Madrid traversait une pire période, ils sont réapparus Rudy Fernández et Sergio Llull pour, avec des triples individuels, remettre du terrain entre atteindre douze points d’écart, un avantage dont ils n’ont pas su profiter car Sergio Rodríguez et Shavon Shields l’ont empêché en supprimant les coutures de l’équipe espagnole.

La confiance de l’équipe italienne en ses possibilités était telle que la différence s’est réduite à seulement deux points, provoquant la nervosité du Real Madrid, qui fini par compter les dixièmes pour le coup de sifflet final.